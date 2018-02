ÉTATS-UNIS - L'auteur américain Michael Wolff était de passage sur plateau de l'émission Quotidien, mardi 20 février, pour présenter son livre choc "Fire and Fury", dont la traduction française "Le Feu et la Fureur" sort jeudi 22. Un ouvrage qui raconte les coulisses de la Maison-Blanche et que le président américain a tenté de faire interdire.

Et pour Michael Wolff, les choses sont claires: Donald Trump sera destitué "si les démocrates gagnent les élections de mi-mandat en novembre." Une victoire qu'il juge d'ailleurs "très probable", comme vous pouvez le voir ci-dessous.

"Les démocrates sont en train de le poursuivre, Robert Mueller, le procureur aussi. Et les Républicains lui coureront après dès que l'occasion de le destituer se présentera", a-t-il expliqué.

Donald Trump joue l'avenir de sa présidence en 2018, avec le risque de perdre sa majorité aux législatives du 6 novembre... des élections qui donneront le coup d'envoi de la prochaine campagne pour la Maison Blanche, convoitée par d'autres républicains. Les élections de mi-mandat ont souvent produit un vote-sanction contre le parti au pouvoir, en l'occurrence les républicains, qui contrôlent la Maison Blanche et les deux chambres du Congrès.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.