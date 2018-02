Rencontre avec Emna Bouraoui et Yosr Boushaba, le duo de designers tunisiennes derrière le concept "EY Atelier"

Derrière la griffe "EY Atelier" se cache un duo formé par les designers tunisiennes Emna Bouraoui et Yosr Boushaba.

Les deux collègues et complices, rencontrées il y a quinze ans, ont créé la marque en 2015 dans l'idée de réaliser une collection d'objets design dédiée à la maison en jouant avec les codes traditionnels tunisiens. Des matériaux traditionnels, comme le bois, le laiton ou le verre soufflé, sont ainsi détournés par une conception architecturée, fruit de la manipulation d’une vingtaine d’artisans.

Les créations EY Atelier ont dernièrement été exposées à la galerie Musk and Amber à Tunis, du 17 novembre au 15 décembre 2017.

Le HuffPost Tunisie est allé à la rencontre d'Emna et Yosr, les deux créatrices de cet univers design raffiné made in Tunisia.

Le HuffPost Tunisie: Vous avez créé le concept EY Atelier en duo, quelle en a été l'impulsion?

Yosr Boushaba: Cela a été déclenché par la nécessité de concrétiser des projets pensés, dessinés avec Emna, et mis en veille depuis des années.



Emna Bouraoui:L’envie de travailler ensemble, Yosr et moi, de faire aboutir un objet de l’idée à la finition. En étant libérée de la contrainte et de la responsabilité d’une commande spécifique.

Comment décririez-vous l'univers de la marque?

Emna Bouraoui: C’est un univers où la matière est pivot, et là où nos envies, nos coups de cœur, nos histoires réciproques se mêlent.

Quelles sont vos inspirations?

Yosr Boushaba: Difficile de les spécifier... C’est autant la matière, que la géométrie ou l’objet rencontrés. Le déclencheur d’une idée peut être la barre de laiton brut trouvée dans un entrepôt, le détail d’un bijou, ou le détail d’un élément d'architecture.

La marque a été lancée en 2015, comment a-t-elle évoluée depuis?

Emna Bouraoui:Elle a évolué en même temps que nous. Nous répondons à des commandes (mobilier, projet d'architecture d’intérieur). Nous avons rempli des carnets de dessins, de croquis et de notes... Nos "rêves" ont finalement pris forme!

Vous avez déjà présenté vos pièces chez Musk and Amber fin 2017, pouvez-vous dire quelques mots sur cette présentation?

Yosr Boushaba:Nous avons voulu présenter une collection avec des matériaux précieux, qui mettent en avant une esthétique rigoureuse mais aussi un savoir-faire. Nous étions soucieuses de la finition des produits pour des objets d’échelles différentes qui vont de l’accessoire au mobilier.

Le choix de Musk & Amber pour le lancement de notre marque nous semblait idoine, tant par le lieu que par l’esprit de la galerie.

Quels sont vos projets?

Emna Bouraoui: Nous continuons à "prototyper" de nouveaux objets en introduisant d’autres matières et d’autres textures. En parallèle, nous complétons les lignes exposées sous d’autres déclinaisons.



Il y a de plus en plus de jeunes designers créatifs en Tunisie, quel regard portez-vous sur cette scène?

Yosr Boushaba: Nous sommes ravies de l’émulsion que manifeste actuellement la jeune scène créative tunisienne. L’émergence de plusieurs concept-stores dans lesquels différentes marques se côtoient révèle vraiment cette dynamique.

