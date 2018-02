L'indice de la production industrielle a baissé de 1% durant l'année 2017 selon l'INS

L’indice de la production industrielle a enregistré une baisse de 1%, durant l’année 2017, en raison d'une chute de la production dans les industries extractives, de 8,9%, alors que la hausse de la production dans les industries manufacturières a été très modeste, de dépassant pas 0,4%, d'après les statistiques publiées, mardi, par l’INS.

La régression de la production dans les industries extractives résulte de la baisse de la production du secteur de l’extraction des produits énergétiques de 11,5%. En revanche, la production a augmenté de 10,1%, dans le secteur de l’extraction de produits non énergétiques, suite à la hausse enregistrée dans la production du phosphate brut.



La production manufacturière a enregistré une hausse de 0,4%, au cours de l’année 2017, principalement due, à l'accroissement de la production dans les industries mécanique et électrique de 3,3%, agroalimentaire de 1,4% (en raison de l’augmentation observée dans la production d’huile d’olive), du caoutchouc et du plastique de 4,7% et du textile, habillement et cuir de 0,4%.



En revanche, la production a enregistré une baisse dans le secteur de fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (-5,5%), suite à la baisse observée dans la production du ciment, le raffinage de pétrole (-9,4%) et l’industrie chimique (-1,7%).



L’indice de la production industrielle du quatrième trimestre 2017, a baissé de 1,3%



Sur l’ensemble de l’industrie, l’indice de la production industrielle du quatrième trimestre 2017 a enregistré une baisse de 1,3%, en termes de glissement annuel. En effet, la production manufacturière a connu un repli de 0,4%, en raison de la baisse observée dans les industries de raffinage de pétrole (-53,7%), de la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (-6,0%) et de l’industrie chimique (-4,3%).



En revanche, la production industrielle a augmenté dans les industries mécanique et électrique (+4,3%), agroalimentaire (+4,9%), du textile, habillement et cuir (+1,8%) et du caoutchouc et des plastiques (+6,4%).



La production du secteur des industries extractives a régressé de 7,2%, suite à la baisse de la production des secteurs de l’extraction des produits énergétiques, de 5,8% et de l’extraction de produits non énergétiques, de 16,1%, suite au repli observé dans la production du phosphate brut.

