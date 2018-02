"Tahia ya Didou" de Mohamed Zinet sera projeté au festival international du film de Berlin

Sorti en 1971, le film "Tahia ya Didou" du réalisateur décédé Mohamed Zinet sera projeté les 20 et 21 février 2018 au festival international du film de Berlin, Berlinale 2018 dans la section Forum.

"Tahia ya Didou" invite le spectateur à découvrir Alger post indépendance. Il raconte l’histoire de Simon et sa femme qui rencontre dans un bistro à Alger Momo, autrefois torturé par Simon. Pris de panique ce dernier prend ses jambes à son cou et s’enfuit.

Le film "Tahia ya Didou" a été produit par la municipalité d’Alger dans les années 70 pour attirer les touristes et promouvoir la destination Algérie. Une fois réaliser le film ne répondait pas aux attentes de ses commanditaires, c’est pourquoi le film n’a jamais connu de véritable sortie en salles.

"Tahia ya Didou" est le seul film de Mohamed Zinet acteur et réalisateur algérien. Né le 16 janvier 1932 à Alger et mort le 10 avril 1995 (à 63 ans) à Bondy (Seine-Saint-Denis, France).

La copie originale du film a été restaurée dans le cadre du programme de restauration et numérisation lancé par le ministère de la Culture, à travers la cinémathèque algérienne, le Centre National du cinéma et de l’audiovisuel et l’Office National des droits d'Auteur et Droits Voisins.

Accompagné par le Centre Algérien du développement du cinéma, la "Tahia ya Didou" retrouvera le public lors de ce festival.

