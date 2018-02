La culture et la gastronomie tunisienne à l'honneur au Brésil, grâce à une initiative de l'ambassadeur de Tunisie

Dans l'intention de promouvoir la Tunisie, sa culture et ses produits, l'ambassadeur de Tunisie au Brésil, Mohamed Hedi Soltani, a organisé, vendredi, dans sa résidence officielle à Brasilia, une réception aux goûts et aux couleurs de la Tunisie, où médias et journalistes spécialisés ont été conviés.

"Sobres da Tunisia” (Saveurs de Tunisie) a été l'occasion de mettre en avant l'héritage culturel mais aussi gastronomique, du pays.

"Cette visite ne peut pas être complète sans une dégustation de nos délicieux mets", a-t-il dit.

C'est ainsi que l'huile d'olive biologique a été présentée aux invités, les savoureuses dattes "Deglet Ennour" ainsi que les vins tunisiens de qualité, dans l'objectif d'introduire les spécialités tunisiennes et les produits de qualités aux foyers brésiliens.

D'autres plats traditionnels ont été présentés aux convives, rappelant l'héritage Berbère, Turc, Italien ou encore Arabe, qui font la grandeur de l'histoire de la Tunisie.

En effet, l'Ambassadeur n'a pas omis de rappeler la richesse culturelle du pays, les différentes civilisations qui sont passées par là, et qui ont contribué à enrichir son Histoire.

"Là bas, les mirages n'existent plus, le fantastique devient réalité. Pour ceux qui ne connaissent pas encore toute cette richesse, l'ambassadeur de Tunisie présentera un échantillon des mystères et de la beauté du pays...", écrit Comidinhas E Outras gostosuras".

Selon le site de l'Ambassade du Brésil, l'événement "Saveurs de Tunisie" se propagera dans d'autres villes comme à Sao Paulo et à Rio de Janeiro, et ce, dans le but ultime de consacrer plus d'espace dans les supermarchés pour les produits tunisiens.

