16eme édition du Lions Golf Trophy: Quand le Golf sert les oeuvres caritatives

Une centaine de personnes était réunie dimanche en marge de la 16eme édition du Lions Golf Trophy, une compétition sportive, touristique et caritative organisée chaque année par le Lions Club El Kantaoui Hammam Sousse.

Organisée depuis 2002 au golf El Kantaoui, la compétition qui accueille chaque année près d’une centaine de golfeurs Tunisiens et étrangers a vu le jeune golfeur tunisien Aziz Ladhari réaliser le meilleur score et recevoir des mains de Miss International le prix 1er Brut 1ère série. Ont également été primés les 3 premiers net des 3 séries hommes et de la série dames.

Lors de cette 16eme édition du Lions Golf Trophy 79 golfeurs et golfeuses du monde entier ont participé pendant près de 5 heures sous une pluie fine à cet évènement en charge de collecter les fonds requis du Lions Club El Kantaoui-Hammam Sousse.

En effet, le Lion Golf Trophy a pour but de récolter des fonds au profit des actions caritatives menées par le Lions Club El Kantaoui-Hammam Sousse pour diverses actions notamment en venant en aide aux familles et aux enfants démunis via les associations Horizons de l'enfant au Sahel et Ennour.

L'association Horizons de l'enfant au Sahel est dédiée à la prise en charge des bébés sans soutien familial âgés de 0 à 2 ans afin de préparer, dans des conditions dignes, leur réinsertion en milieu familial. Pour sa part l'association Ennour se charge d'un centre d’accueil pour les enfants scolarisés issus des milieux défavorisés qui assure la prise en charge ces enfants au courant de leur scolarisation afin de les encadrer dans un contexte et une structure leur garantissant un maximum de sécurité et d’épanouissement.

Créé en 2002, le Lions Club El Kantaoui-Hammam Sousse. La majorité de ses actions sont orientées vers les enfants défavorisés. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été menés à l'instar de nombreux dons au profit d'enfants défavorisés ou atteints de maladies.

Il fait partie du Lions Club International, une des plus grandes organisation internationale de bénévoles. En Tunisie, il y a actuellement 33 Lions Clubs comptant près de 700 membres.

