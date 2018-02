Au 31 décembre 2017, 14.668 entreprises tunisiennes ont été créées en Italie

La Fédération italienne des chambres de commerce a révélé dans son rapport de 2017 que 14.668 entreprises ont été créées par des Tunisiens jusqu'à la fin de l'an dernier.

6% des entreprises gérées par des Tunisiens, soit 874 entreprises, sont situées à Reggio d'Émilie, une province italienne d'environ 170.000 habitants.

D’après le document, les Marocains résidant en Italie forment la communauté d'immigrés hors UE qui crée le plus d'entreprises individuelles dans le pays avec 68.259 créations de sociétés, suivis des Chinois (52 075) et des Romains (49 317).

Les entreprises dirigées par des Marocains se concentrent principalement dans la ville de Turin, au nord-ouest du pays, avec un total de 4.614 entreprises, soit 6,8% des sociétés créées par les Marocains en Italie.

Les Égyptiens figurent, par ailleurs, dans la liste. Ils ont créé au total 18.612 entreprises dans tout le pays, dont la majorité (44,7%) sont implantées à Milan.

En un an, le nombre de sociétés lancées par des étrangers résidant en Italie a augmenté de 3,4%, selon la Fédération italienne des chambres de commerce.

D'après les données dévoilées en février 2017, près de 860 entreprises italiennes sont implantées en Tunisie, assurant plus de 63.000 emplois directs. Elles opèrent essentiellement dans le textile, les composants automobiles, l’agroalimentaire et les services. Un chiffre relativement timide comparant à la France qui représente près de 1.300 entreprises françaises implantées en Tunisie et créant plus de 135.000 emplois.

