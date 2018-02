Un troisième Marocain séduit le jury de The Voice France

THE VOICE - Décidément, les Marocains ont le vent en poupe cette année auprès du jury de The Voice France. Zine Yaala, jeune étudiant marocain de 22 ans en master "digital marketing" à Londres, chantait pour la première fois sur une scène devant sa mère, venue l'encourager pour son audition à l'aveugle.

À cette occasion, le jeune chanteur a interprété "Never Tear Us Appart" du groupe de rock australien INXS. Le chanteur, de son propre aveu très stressé, risquait à quelques secondes près de repartir bredouille. Il a finalement été sauvé par Pascal Obispo qui s'est retourné lors des dernières notes de la chanson. L'artiste français a par ailleurs décelé le "petit accent" de l'étudiant.

Ce dernier intègre donc l'équipe de Pascal Obispo et rejoint ses compatriotes Lilya et Abdel, qui ont respectivement choisi les équipes de Mika et Florent Pagny.

Zine a visiblement bien intégré ses leçons de "digital marketing" puisque le même jour que la diffusion de son audition, il a publié sur YouTube le clip de sa première chanson originale "How Much You Love Me".