Kaouther Adimi dédicace "Nos richesses" à Alger

Kaouther Adimi était de passage samedi à la librairie "Arbres à dire" à Alger pour rencontrer ses lecteurs. La romancière, qui a tenu une séance de dédicaces, a profité du débat animé par Selma Hellal, co-fondatrice des éditions Barzakh, pour raconter à son lectorat comment son roman "Nos richesses" a vu le jour.

Le troisième récit de Kouather Adimi, paru chez les éditions du "Seuil" et "Barzakh", retrace le passé du 2 bis rue Hamani à Alger où l'éditeur, libraire et "passeur de livres" Edmond Charlot y a ouvert une bibliothèque-librairie à son retour en 1935.

A travers cette maison d'édition, Charlot a été amené à publier des auteurs comme Jean Amrouche, Emmanuel Roblès, Garcia Lorca, Mouloud Feraoun ou Albert Camus.

Un lieu historique, actuellement sous l'égide de la BNA, que Ryad, la vingtaine, personnage indifférent pour la littérature, s'attellera à fermer en 2017 pour remplacer les livres par des beignets, sous le regard impuissant de Abdallah, le dernier gardien du local.

"Nos richesses", dont l'essence narrative est élaborée à partir d'un carnet imaginaire que Charlot tient, raconte en parallèle une confrontation, tantôt mélancolique tantôt amusante, entre ces deux personnages, avec pour toile de fond les événements principaux du 20e siècle, notamment la seconde guerre mondiale et la guerre de Libération nationale;

Une oeuvre à travers laquelle Kaouther Adimi parle également de son Alger, dont le rapport a été revisité lors de cette rencontre à travers des lectures des précédentes publications.

Enquêtrice une fois, romancière pour toujours

Lors de cette rencontre, l'écrivaine et son assistance ont retracé ensemble le parcours de l'éditeur Edmond Charlot. Après la lecture de plusieurs extraits de "Nos richesses", Kaouther Adimi a dressé le portrait de cet éditeur, revenant sur son parcours, ses déboires à Paris, ses espoirs à Alger, ses positions et ses relations avec des écrivains comme Albert Camus et Jean Amrouche.

Déclarant son amour à la littérature et surtout, à tous ceux "qui ont font une raison de vivre" comme cette personnalité littéraire, l'intervenante est revenue ensuite sur la naissance de "Nos richesses". Après avoir abordé son style de narration, elle a mis en exergue son travail d'enquêtrice.

Elle a expliqué avoir "fouillé" pendant plusieurs mois dans les archives de l'éditeur Edmond Charlot, faisant plusieurs voyages pour rencontrer ses proches.

Kaouther Adimi a également pu lire des correspondances de Charlot, dont certaines avec les auteurs susnommés et rencontrer des proches d'Edmond Charlot, dont son épouse, qui lui ont révélé des souvenirs, lui ont dressé la personnalité de l'éditeur et lui ont remis des archives.

"Nos richesses", titre faisant référence au nom de la librairie de Charlot, les "Vraies richesses" n'est toutefois pas une biographie de ce dernier. Kaouther, romancière, dit ne s'être jamais inscrite dans une démarche d'historienne, introduisant alors un carnet imaginaire, un élément fictif principal du récit pour combler des trous noirs et mettre en scène les autres personnages, dont Ryad et Abdallah.

Une aventure que l'intervenante à ce débat ne réitérera pas dans son prochain ouvrage, une pure fiction, malgré tout le plaisir que ces travaux d'enquêtes lui ont procurés.

Interrogée par une lectrice, la romancière explique ainsi avoir écrit son dernier livre pour rendre hommage à la littérature et la lecture, mais également à Alger, loin des clichés sur une blancheur quelconque ou son exotisme.

"Nos richesses" a été primé entre fin 2017 et début 2018 en France par les prix littéraires Renaudot des lycéens, du du Style et Beur FM Méditerannée. En Algérie, Kaouther Adimi estime avoir reçu des "échos positifs", malgré des "critiques" qui "n'en valent pas la peine".

Si l’auteure n’a gagné aucun prix littéraire, elle dit être satisfaite des appréciations de ses lecteurs algériens. Elle a surtout été ravie d'apprendre que la librairie située au 2 bis rue Hamani à Alger a été très fréquentée depuis la parution de son livre, en août 2017.

