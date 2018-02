Journée nationale du Chahid: Message du président Abdelaziz Bouteflika (Texte intégral)

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a adressé dimanche un message à l'occasion de la journée nationale du Chahid, dont voici la traduction APS



"Mesdames, Messieurs

Cette journée nationale du Chahid est une tradition que nous perpétuons en vue de méditer le sens des énormes sacrifices consentis par les enfants de notre partie pour l'indépendance, la liberté et la dignité, et à travers lesquels nos Chouhada ont donné le meilleur exemple du rejet de la tyrannie et de l'avilissement et le refus de l'oppression et de l'injustice, relevant avec bravoure et assurance le défi d'affronter la tyrannie d'un ennemi qui a excellé dans l'usage de tous les moyens matériels et humains pour justifier l'oppression des peuples et la spoliation de leurs richesses.

Le Chahid a défendu la terre, l'honneur, les valeurs et la civilisation de la Nation mais aussi son existence et après rassembler sa force, il a mobilisé ses capacités intellectuelles et son génie dans le but d'accomplir son devoir de sacrifice en faveur d'une cause légitime, un devoir existentiel dont l'écho a retenti à travers tous le territoire national. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah, soient morts. Au contraire, ils sont vivant auprès de leur seigneur, bien pourvus et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints, ne connaitront aucune crainte et ne seront point affligés.

Il demeureront vivant dans la mémoire et l'histoire de la Nation qui les célèbrent chaque année pour leur témoigner sa reconnaissante et leur assurer que leurs sacrifices ne seront jamais vains.

Nous devons en cette journée, nous incliner avec respect et déférence à la mémoire de Ceux qu'Allah a comblé de Sa grâce éternelle, Ceux qui ont sacrifié leurs vies pour l'indépendance de notre patrie et la liberté de notre peuple et nous ont permis de célébrer aujourd'hui leur mémoire en reconnaissance de leur mérite dans tout ce que nous avons accompli et ce qui reste à accomplir pour le développement et le progrès de notre patrie.

Je saisi cette occasion pour exprimer sa haute considération et sa profonde reconnaissance aux compagnons moujahidine et moudjahidate qui ont contribué avec détermination et sacrifice au recouvrement de l'indépendance de l'Algérie et qui, par la grâce d'Allah, ont contribué à l'édification de la patrie.

Mesdames, Messieurs

Par la commémoration aujourd'hui du message du Chahid, nous réaffirmons notre mobilisation pour continuer à avancer résolument sur la voie du développement et à relever les défis en vue de faire de leur pays un modèle à suivre dans l'accomplissement de sa mission civilisationnelle, comme il fut un exemple pour les peuples affaiblis dans l'affranchissement du joug colonial, sous toute ses formes.

La révolution de libération a insufflé à l'Algérien un grande confiance en soi et en la patrie et a forgé son caractère de toutes les épopées et gloires de sa patrie et qui ont construit la personnalité algérienne, qui se distingue par ses positions et ses principes et reflétant l'image d'une Algérie debout et constante qui tire, de chaque période de son histoire, des enseignements dont elle puise la force et la détermination de ses enfants.

En cette journée nationale du Chahid, nous devons renouveler la détermination à aller de l'avant, tous ensemble, sur la voie du développement de notre pays, en s'appuyant sur les constantes historiques nationales, qui ont rassemblé et uni notre peuple pour le sacrifice dans le cadre de la glorieuse révolution nationale et même avant à travers les résistances populaires et le mouvement national. Des constantes fondamentales ont été valorisées à travers les combats héroïques du peuple et sa lutte contre l'occupation coloniale, le déclenchement de la révolution et le recouvrement de la souveraineté nationale grâce aux sacrifices du peuple algérien et le sang des chouhada dont s'est abreuvé chaque mètre de cette chère patrie.

L'unité de notre peuple et de notre nation est aujourd'hui solide grâce à son ancrage populaire à travers les réformes fortes et profondes qui ont consolidé la cohésion de notre peuple dans une même et seule patrie en réalisant, étape après étape, des acquis en constante progression. Une patrie où chaque individu doit défendre avec conviction tout ce qui est à même de consolider son unité et sa grandeur.

Mesdames, Messieurs

Les jeunes de notre chère patrie ont prouvé à travers l'histoire, leur détermination à rester unis et rien ne pourra entamer leur démarche car leur volonté inébranlable qui leur a permis d'accomplir des miracles, demeurera la force inspiratrice héritée des vaillants chouhada qui ont donné les plus beaux exemples d'héroïsme et de bravoure à travers l'histoire.

Nous ne pouvons nous contenter de célébrer la Journée nationale du Chahid mais nous devons montrer clairement notre fierté quant au legs précieux de nos chouhada et de nos moudjahidine, un legs qui nous prémunit nous protège dans un monde dont nous connaissons tous les défis. Nous avons franchi de grands pas pour permettre aux enfants d'Algérie d'aller de l'avant vers les objectifs escomptés et de préserver les acquis dans le cadre de la paix et de la réconciliation nationale en vue d'instaurer la confiance et consolider l'unité et la cohésion nationales.

Mesdames, Messieurs

Nous avons vécu, depuis que nous avons renoué avec la sécurité et la paix, un long processus de développement à travers lequel nous avons accompli de nombreuses réalisations dans tous les domaines économique, social et culturel mais beaucoup reste à faire pour rattraper le retard et apporter la joie et le bien être aux citoyens et citoyennes.

Grâce à la concorde et à la réconciliation nationale ainsi qu'aux sacrifices et à la détermination de notre vaillante Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de Libération nationale (ALN), la sécurité est désormais renforcée et garantie à travers l'ensemble du territoire national, malgré un environnement inquiétant et menaçant en raison des crises et des conflits qui secouent des pays voisins.

L'édification est une lutte perpétuelle, une lutte inscrite parmi les objectifs post indépendance dans la Déclaration du 1er Novembre.

Face à ces défis nobles de la construction et de l'édification et face aux menaces planant sur notre environnement, notre peuple, et surtout notre jeunesse, doit s'inspirer, en cette journée mémorable, des idéaux du Chahid laquelle se sont sacrifiés un million et demi de chahid.

Gloire à nos valeureux Chouhada.

Vive l'Algérie".

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.