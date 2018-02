Comment caser le sport dans votre journée quand vous pensez ne pas avoir le temps

BIEN-ÊTRE - Vous faites peut-être partie de ceux qui ont décidé, pour la nouvelle année, de faire attention à leur santé, en mangeant mieux ou en faisant du sport. Mais la réalité prend rapidement le dessus après le 1er janvier: avec le retour au travail ou à l'école, on découvre qu'en dépit de nos bonnes résolutions les journées sont toujours aussi chargées qu'avant.

Il y a toutefois un truc simple pour revoir votre conception du sport et vous aider à trouver le temps de caser vos séances d'exercice physique dans votre planning: pensez petit. Plus petites durées, plus petits exercices, plus petits objectifs.

"Trouvez des créneaux dans votre journée", explique Stephanie George, professeur de yoga et coach personnel. "Si trois créneaux de trois heures par semaine pour le sport peuvent sembler irréalistes, trouver quinze minutes plusieurs fois par jour est souvent possible."

Elle conseille à ses clients de caser le sport là où ils le peuvent, rappelant que même de courtes sessions finissent par donner des résultats.

"Faites des séances courtes", ajoute-t-elle. "Pas besoin de passer une heure à la salle. Trente minutes, voire quinze, suffisent." Les pompes, les squats et les répulsions font travailler plusieurs groupes de muscles, et vous en donnent pour votre argent, ajoute-t-elle. Quant au yoga, il peut aider à la fois sur le plan du cardiovasculaire (en effectuant des mouvements toniques comme la salutation au soleil) et sur celui de l'équilibre et de la souplesse.

Cette idée est validée par la science. Une étude publiée en 2016 dans PLOS ONE constate que de courtes sessions d'exercices ont une grande valeur sportive. Une autre, de l'American Heart Association, montre que de courtes sessions d'exercices intensifs se traduisent par à une amélioration de la tension, du cholestérol et du poids chez les personnes souffrant de diabète de type 2.

Réfléchissez donc aux moments où vous pouvez consacrer au sport, ne serait-ce que dix minutes. Voici quelques idées de notre spécialiste pour trouver ces créneaux:

1- Allez au travail en marchant ou à vélo, ou bien garez-vous un peu plus loin que d'habitude et passez les dix dernières minutes à marcher plutôt qu'à prendre la voiture ou les transports en commun.

2- Passez votre pause déjeuner à vous promener ou faites une petite session dans une salle voisine. Invitez un ou une collègue et profitez-en pour papoter!

3- Vous attendez vos enfants à la sortie de l'école ou d'une activité et vous êtes en avance? Sortez de la voiture et marchez quelques minutes, autour du bâtiment, par exemple.

4- En regardant la télé le soir, faites un peu de yoga, quelques étirements, ou des exercices avec des poids légers. Essayez de courir sur place pendant les publicités pour travailler votre rythme cardiaque.

Il est conseillé aux adultes de pratiquer au moins deux heures et demie d'exercice modéré ou vigoureux par semaine, en sessions de dix minutes ou plus. Cela représente dix marches rapides d'un quart d'heure, par exemple, ou cinq d'une demi-heure, ce que l'on peut facilement faire pendant la pause déjeuner, ou sur le chemin du travail ou de la maison.

La Canadian Society for Exercise Physiology recommande également de travailler les principaux groupes musculaires deux fois par semaine pour renforcer les os et les muscles. Ce peut être aussi simple que de s'exercer à la maison, avec des poids ou le poids de votre propre corps, pendant deux émissions par semaine.

Quelle que soit la manière dont vous trouvez le temps, soyez persévérant. "Pour vous aider avec vos problèmes d'emploi du temps, réglez une alarme sur votre téléphone ou marquez-le sur votre calendrier", conclut-elle. Et essayez de faire des séances –en petits morceaux ou d'un seul tenant– au moins trois fois par semaine.

Ce blog, publié à l'origine sur le HuffPost canadien, a été traduit par Agnès Blondel pour Fast For Word.