Smartphones: Les solutions anti-addiction proposées le marché

Vous êtes nombreux à être accro aux réseaux sociaux et de manière plus générale à la seule présence de votre téléphone mobile dans votre main. Or, comme toute dépendance, cette addiction est néfaste, pour nous mais aussi pour notre entourage: surexposition aux ondes, désocialisation, déconcentration, etc.

En 2011, l'OMS avait déjà alerté une première fois les usagers quant aux risques sanitaires des téléphones mobiles. Plus récemment, le gouvernement français vient de raviver le débat sur les dangers liés aux réseaux sociaux en envisageant d'interdire leur usage aux moins de 16 ans. Des investisseurs majeurs de la firme Apple ont également signalé à la firme américaine, il y a quelques jours, l'urgence de mener des actions face à l'addiction des enfants aux smartphones.

Ces dernières années, plusieurs entrepreneurs se sont tournés vers des solutions pour remédier à ce problème auquel sont désormais confrontées toutes les générations.

Car si on en entend encore peu parler, l'anti-addiction au smartphone a en effet son marché, en voici un aperçu:

"NoPhone": l'iPhone qui n'en est pas un

Le "NoPhone" est un smartphone factice, un simple rectangle noir, destiné à vous sortir de votre addiction en douceur. À l'instar des cigarettes électroniques sans tabac, il donne à son possesseur l'impression d'être connecté en lui offrant la prise en main de son appareil habituel.

"Distractagone": le coffre qui détient la clef de votre vie sociale

Là encore le principe est simple mais il fallait y penser… Il s'agit d'une boîte verrouillée avec un minuteur pouvant contenir jusqu'à 4 téléphones. La boîte ne pourra pas s'ouvrir tant que la durée qu'elle indique n'est pas écoulée.



En plus de leur fonction anti-addictive, les deux gadgets ont en commun leur créateur, Ingmar Larsen, un jeune entrepreneur hollandais passionné par l'univers digital, mais aussi leur prix. En effet, pour les 2 produits ce dernier n'a rien à voir avec celui que vous avez déboursé pour votre cher et tendre mobile comptez environ 10€ pour le premier et 30€ le suivant.

Ironiquement, c'est du côté des applications mobiles que les solutions semblent les plus nombreuses, voici quelques exemples:

Forest : l'appli qui "sème" votre attention

Forest permet à ses utilisateurs de faire pousser une graine puis un arbre virtuel et de constituer une forêt selon le temps que vous passerez sans la distraction de votre téléphone. L'arbre, qui reflète votre attention dans l'accomplissement d'une tache se verra faner et mourir si vous ouvrez d'autres applications.

"Steplock": l'app qui vous fait marcher

App anti-procrastination par excellence, Steplock vous permettra de verrouiller vos applications préférées jusqu'à atteinte des objectifs de marche que vous vous aurez préalablement fixés.

"Onward": votre coach perso

Créée à partir des conseils de spécialistes de l'Université UCLA, Onward confronte ses utilisateurs aux temps excessif qu'ils passent sur leur appareil et leur propose un programme sur mesure.

