Les Égyptiens accueillent avec faste Djamila Bouhired, légende vivante de la révolution algérienne

Ce n'est pas seulement une héroïne de la guerre de libération nationale algérienne qui a été reçue et honorée aujourd'hui au Caire par Le conseil de la Femme mais une légende vivante de la résistance contre l’oppression dans le monde. Une icône du combat que les Égyptiens redécouvrent. Avec joie, avec ferveur. C’est « djamilat al jamilat », la « belle des belles », une des "plus hautes des pyramides" à qui ils ont dit, sur tous les tons, leur admiration et leur respect.