MUSIQUE - "Un plan divin", ou en tout cas un plan magnanime. Le 19 janvier dernier, Drake avait fait exploser les charts en publiant deux nouveaux singles dont "God's Plan", devenu instantanément un tube énorme, comme la plupart des morceaux du rappeur canadien ces dernières années en fait.

Et un petit mois plus tard, vendredi 16 février, l'ancien acteur de la série "Degrassi" a publié le clip vidéo qui accompagne le morceau. Une vidéo de près de six minutes, tournée à Miami, et qui s'ouvre sur un texte précisant que les 996.631,90 dollars prévus pour financer le tournage ont été utilisés... mais en étant distribués à des anonymes croisés au cours de la réalisation du clip.

Et en effet, on retrouve tout au long de la séquence Aubrey Graham en train de se mettre en scène pour faire le bonheur des habitants qu'il croise, comme vous pouvez le voir en tête d'article. Dans un supermarché, il explique aux clients que tout ce qu'ils souhaitent acheter leur sera payé par ses soins, il offre une scolarité à l'université à une jeune fille, tend une énorme liasse de billets à une mère et son fils, signe des chèques XXXL, donne des fournitures scolaires à des collégiens...

Bref, Drake fait sa bonne action et signe un clip qui ne manquera pas de faire parler pour l'un des tubes de ce début d'année. Surtout, cette vidéo explique pourquoi Drake avait récemment été vu en train de payer les courses de clients d'un supermarché ou de faire des chèques à des écoles floridienne...