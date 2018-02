Où sortir à Rabat: Le guide des adresses les plus branchées de la capitale (Version 2018)

SORTIE - C'est enfin le week-end et vous ne savez toujours pas quoi faire de vos soirées? Ne cherchez plus, voici notre sélection des meilleures tables de la capitale, testées et approuvées pour allier plaisir et gourmandise. Voici 14 cafés, restaurants et pubs à mettre dans vos carnets pour redécouvrir Rabat. Qui a dit qu'il n'y avait pas de coin pour sortir à Rabat?

Sa Caleta



C'est l'un des lieux les plus en vue de la capitale. Avec des tapas aussi beaux que bons, confectionnés par Pépé et son équipe, c'est l'adresse parfaite pour les amoureux de la "comida española". Les habitués de ce bar à tapas à la déco simple et élégante s'y retrouvent régulièrement pour boire un verre et déguster quelques assortiments de plats souvent à partager. On aime le fameux poulpe à la gallega et les brochettes de boeuf aux dattes et au roquefort. Un seul conseil: pour espérer trouver une table, il faut réserver bien à l'avance.

Centre Commercial Prestige, Angle Avenue Mohamed VI et Av. Ahmed Rifai, Rabat.

Le Limonadier



Nouvelle adresse de la capitale, Le Limonadier est très vite devenu le repère des amateurs de bonne cuisine. Niché dans une ruelle au cœur du haut Agdal, ce nouveau restaurant pub propose des mets à la fois authentiques et audacieux dans une ambiance chaleureuse. On craque pour le magret de canard au miel, les huîtres nature de Dakhla, le risotto de Saint Jacques à l'encre de seiche ou encore le mi-cuit au chocolat et sa glace vanille. Le must? Démarrer (ou finir) la soirée dans le petit espace intimiste et feutré du "Bar du Limo".

16 Rue Jabal Oukaïmeden, Agdal, Rabat

Matsuri



C'est un incontournable pour les amateurs de cuisine nippone. Niché au cœur d'une allée discrète en plein centre du boulevard Mohammed VI, on y déguste les meilleurs sushis, sashimis et brochettes bento de la capitale dans une ambiance détendue en voyant défiler les petites assiettes sur le convoyeur.

Avenue Mohamed VI, Route des Zaers, Souissi, Rabat.

Naga - Thaï Cuisine



Dans ce restaurant discret de la capitale, on déguste les mets proposés par Piyapong, le chef thaïlandais et son équipe, sous le regard de Buddha, omniprésent dans ce temple de la gastronomie thaï. Coup de cœur pour le "Gung Priew Wan", le wok de gambas accompagné d'une sauce aigre douce, ou encore le "Pla Neug Manao", du poisson blanc cuit à la vapeur servi avec sa sauce citronnée. Un incontournable pour les amateurs de saveurs asiatiques.

Avenue Annakhil, Hay Riad, Rabat.

Le Georges





Installé dans une ruelle calme et discrète de l'Agdal, ce restaurant propose une cuisine créative dans une ambiance décontractée et chaleureuse. On aime le parmentier de canard, le millefeuille de poisson, ou encore le cake à l'orange.

66 Rue Oued Baht, Agdal, Rabat

La Terrazza



Dans une atmosphère à la fois cosy et élégante, la Terrazza fait partie de ces lieux qui dégagent ce je ne sais quoi qui fait que l'on s'y sent comme à la maison. Installé sur la prestigieuse avenue Annakhil, ce restaurant n'est plus à présenter aux R'batis. Nos coups de cœur? Le fondant au chocolat avec sa boule de glace, sans doute l'un des meilleurs de la ville, la pizza à la bresaola et burrata, et le bœuf strogonoff. A l'arrivée des beaux jours, n'hésitez pas à vous installer sur la terrasse, pour profiter du soleil à l'abri des regards indiscrets.

Espace Les Lauriers Annakhil, Rabat

Le Goéland



C'est l'un des plus anciens restaurants de la capitale. Pourtant, le lieu n'a pas pris une ride. Avec une carte dédiée à la cuisine française et méditerranéenne, et des tapas venus des quatre coins du monde, ce restaurant familial est l'un des plus réputés pour les amateurs de poissons, mais pas que. On craque pour les huîtres tout juste salées, la salade de poulpes à la galega, le steak origine Australie "Black Angus" et les cocktails signature de la maison.

10, Rue Moulay Ali Cherif, Hassan, Rabat.

The View



Inauguré il y a peu, l'hôtel The View est l'une des adresses les plus instagramables avec sa vue imprenable sur la capitale et son quartier d'affaires. Que l'on opte pour une table en terrasse ou en intérieur, ce petit café pub The Cedar, niché au 14ème étage de l'hôtel nous fait découvrir Rabat sous un nouveau jour et offre un cadre idéal pour prendre un verre entre amis. Si vous souhaitez passer à table, direction le 15ème étage avec le "Legend Club" et sa carte gastronomique entre ciel et terre.

Avenue Ennakhil, Rabat.

Villa M



Réputé pour ses soirées animées et sa cuisine innovante, ce restaurant bar est sans aucun doute l'un des plus branchés de la capitale. On peut choisir de s'installer à l'intérieur, au bar ou sous la véranda, pour déguster les tapas et cocktails de la maison, aux rythmes des sons qui défilent sur les platines du DJ résident, le tout dans une ambiance à la fois festive et conviviale.

22 Avenue Ibn Sina, Agdal, Rabat

O'Goethe 2.0



C'est la version 2.0 d'un ancien restaurant emblématique de la capitale, le Goethe. On y va aussi bien pour boire un verre que pour manger leurs fameuses pizzas. Installé au détour d'une rue d'Agdal, le restaurant ne désemplit pas. On y va pour sa carte variée, ses menus bien pensés mais surtout pour l'ambiance chaleureuse et joyeuse qui ne s'arrête jamais.

26, Avenue Oqba Ibn Naafi, Rabat.

Boca Grande



Ouvert l'été dernier, le Boca Grande a rapidement obtenu les faveurs de la jeunesse r'bati. Inspiré de la cuisine ibérique et andalouse, le restaurant propose une carte ensoleillée dans une atmosphère conviviale.

N°19 RDC Centre commercial les ambassadeurs Av Mohamed VI, Rabat

As'iam



Référence en matière de cuisine chinoise, thaïlandaise, japonaise ou encore vietnamienne, le restaurant nous fait voyager à travers les saveurs de l'Asie dans un cadre boisé et une ambiance authentique et reposante. On craque pour les soupes, les fameux "Crystal Ha-gow", petites bouchées traditionnelles cuites à la vapeur et farcies de crevettes grises venues tout droit de Hong Kong, et les woks de la maison.

32, Avenue Al Arrar, Hay Riad, Rabat

So Lounge



Vous cherchez un lieu pour faire la fête et pour bien manger? Ne cherchez plus. Installé cœur du Sofitel Rabat, l'espace offre une carte gourmande dans une ambiance musicale et festive, qui ravira les amoureux de bonne musique. Un incontournable de la nightlife r'bati dont le succès ne se dément pas.

Sofitel Jardin des Roses, Souissi, Rabat

Brasserie 288



Nouvel entrant, cette charmante brasserie de la capitale a rapidement réussi à se faire une place de choix parmi les R'batis. Installé non loin de la gare de Rabat Ville, le lieu est décontracté et convivial, idéal pour déguster des tapas entre amis un verre à la main. Le tout dans une ambiance musicale soul et jazzy.

288, Avenue mohammed V, Rabat