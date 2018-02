Michel Cornaton dénonce le "mensonge d'Etat" dans une "guerre sans nom"

ALGIERS, ALGERIA - MARCH 20: Army on the first day of the ceasefire on March 20, 1962 in Algiers, Algeria. (Photo by Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images) | Keystone-France via Getty Images

Dans son dernier ouvrage "La Guerre d’Algérie n’a pas eu lieu- Du déni à l’oubli, chronique d’une tragédie", Michel Cornaton dénonce, avec des événements vécus en tant qu'appelé du contingent durant la guerre de libération, le "mensonge d'Etat" dans une "guerre sans nom".

L'auteur du volumineux ouvrage (447 pages), paru en janvier chez L'Harmattan, ironise la vision qu'imposait l'Etat français sur une guerre déclenchée par les Algériens le 1er novembre 1954.

"L'Algérie était la France, celle-ci ne pouvait donc entrer en guerre contre elle-même. Reconnaître l'état de guerre signifiait la reconnaissance d'ennemis que les Français d'Algérie considéraient toujours comme une autre espèce, les +indigènes+, pour ne pas les nommer des sous-hommes, ainsi qu'ils étaient pourtant traités", a décrit Michel Cornaton, qui a voulu libérer la parole, l'aveugle "logique" de l'Etat colonial.

A cette idée, l'auteur, qui était soldat maître-chien en Kabylie, apposa des faits d'une guerre atroce livrée quotidiennement contre une population(femmes, enfants et vieillards).

Pour lui, "dès lors que le pouvoir, civil et militaire, interdisait de nommer la guerre, la chape de plomb du déni général recouvrit l'ensemble du pays", soutenant que le "mensonge d'Etat" instaure une scène publique sur laquelle "la guerre n'existe pas, ni non plus la torture, les massacres, les camps".

"La guerre devient même une opération de paix", ironise l'auteur de livre "Les camps de regroupement de la guerre d'Algérie (1967, Editions ouvrières, et 1998 L'Harmattan), qui croyait vivre en Algérie "un film de guerre".

Même si le titre de l'ouvrage est un peu trompeur dans le sens où il s'agit en vérité d'une chronique sur sa vie et où la guerre de libération n'occupe que la moitié, mais il fait état des tueries, des disparitions forcées, des liquidations très sommaires et la torture dans la région de Tizi Ouzou, dont il était témoin en tant que soldat maître-chien.

"En l'absence d'une guerre, plus de prisonniers de guerre mais des rebelles +pris les armes à la main"+, sans droit aucun, les tortures ne sont que des +interrogatoires poussés+ et l'extermination des civils que des +ratissages+ et +nettoyages+ de terrain", a-t-il décrit la confusion qu'entretenaient le pouvoir civil et militaire, faisant observer qu'au même moment l'Algérie se transformait "en vaste camp de concentration".

Il a estimé que cette "dénaturation" du langage s'est révélée "si efficace" qu'à leur retour au pays, "la plupart des deux millions de jeunes hommes enrôlés n'ont rien pu dire sur l'enfer vécu en Algérie".

Celui qui atteste qu'il n'a jamais tiré sur un adversaire, évoque également les prisonniers abattus en campagne d’une balle dans le dos "parce qu’il fallait faire du chiffre", relatant des scènes traumatisantes d'horreur quotidienne dans les djebels et les mechtas de la Kabylie.

Il cite 1500 condamnations à mort, "en ne comptabilisant que ceux qui eurent droit à un procès, sans que figurent non plus dans les statistiques tous ceux qui furent pendus, étranglés, jetés d’avion ou d’hélicoptère, et nombre de ceux qui furent exécutés à l’occasion des +corvées de bois+", rappelant qu'il l y a eu 222 hommes guillotinés entre 1956 et 1962.

"Sur ces 222, les quarante-cinq premiers le furent sous la responsabilité de François Mitterrand qui, du temps où il fut Garde des sceaux, refusa systématiquement le recours en grâce", a-t-il ajouté.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.