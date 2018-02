L'huile d'olive tunisienne rafle les médailles d'or dans un concours international à Los Angeles

fcafotodigital via Getty Images

L’huile d’olive tunisienne "Olivko" vient de remporter une médaille d’or “Best Of Class” au Concours Oléicole International de Los Angeles, qui rassemble plus de 20 pays, 658 produits et 371 producteurs. C'est une première pour l'huile d'olive tunisienne.

Cette huile provient de la vallée de Dougga, qui est classé patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 1997.

Lors de cette 19ème édition du Concours international pour l’huile d’olive extra vierge de Los Angeles, l'huile d'olive tunisienne s'est distinguée par cinq médailles au total. La médaille d’or "Best Of Class" pour "Olivko". Idem pour sa variante biologique. Une médaille d’or à la variété biologique "Oleiva". Une médaille d’argent pour la variété du sahel de "Oleiva" et une médaille en bronze pour la variété "Vaga Olive Oil".

À noter que la Tunisie dispose de 88 millions de plants d’oliviers sur une superficie de 1,8 million hectare et environ 20 mille hectares d’oliviers sont plantés chaque année, outre un plan quinquennal de plantation de un million d’oliviers/an au Nord vu les conditions climatiques adéquates.

La Tunisie envisage l’exportation de près de 200 mille tonnes d'huile d'olive dont plus de 25 mille tonnes conditionnées, au vu d'une récolte record prévue au cours de la saison 2017/2018, pour ainsi occuper le deuxième rang mondial après l’Espagne alors qu'elle était en tête de liste des pays exportateurs de cette denrée au cours de celle de 2014/2015.

L’huile d’olive tunisienne est exportée vers 54 marchés internationaux, notamment ceux de l’UE (Union Européenne) qui accaparent la part du lion avec plus de 56 mille tonnes, suivis des Etats-Unis d'Amérique avec 35 mille tonnes dont 7 mille tonnes d’huile conditionnée.

La Tunisie a accédé à de nouveaux marchés prometteurs, au cours des dernières années, à savoir les marchés Russe, Indien, Japonais et Africains.

