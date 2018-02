Téléphonie mobile: la Tunisie sélectionnée parmi les 3 pays finalistes pour le prix du leadership gouvernemental de la GSMA

La Tunisie vient d'être sélectionnée dans la liste restreinte des 3 pays finalistes pour le prix du leadership gouvernemental de la GSM Association (GSMA) organisé dans le cadre du " World Mobile Congress 2018 ", prévu du 26 février au 2 mars à Barcelone.

La GSMA est une association qui représente près de 800 opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile à travers 220 pays du monde. Elle organise chaque année le "Mobile World Congress" (MWC) qui représente à ce jour le plus grand salon de l'industrie de la téléphonie mobile du monde.

La candidature tunisienne dans la catégorie "Government Mobile Excellence Awards" pour le prix du leadership gouvernemental avait été présentée, pour la première fois cette année, par l’Instance Nationale des télécommunications (INT). La Tunisie a par la suite été sélectionnée parmi les 3 finalistes.

Sur son site, le MWC rappelle que le prestigieux prix, récompense "les gouvernements ayant fait preuve d’un leadership d’envergure mondiale dans la mise en place de politiques majeures de réglementation des télécommunications, fondées sur des principes clairs et qui encouragent les investissements privés, favorisant la transparence, la concurrence et l’indépendance réglementaire".



"Cette position est une distinction qui souligne l'engagement de la Tunisie à adopter une réglementation qui favorise la croissance économique et qui appuie les principes de la concurrence, la transparence, et l'indépendance en matière de régulation", précise aussi le communiqué de l'événement cité par l'agence TAP.

