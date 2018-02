Télévision: Les séries turques n'ont jamais autant scotché les Marocains

AUDIMÉTRIE - 3 heures et 39 minutes. C'est en moyenne le temps que passe un Marocain chaque jour devant sa télé. Le chiffre émane du Centre interprofessionnel d'audimétrie médiatique (Ciaumed) et a été calculé par Marocmetrie sur l'ensemble du mois de janvier 2018. Il s'agit du premier bilan mensuel – le Ciaumed en fournit également de manière hebdomadaire – après la mise en place du nouveau système de mesure d’audience.

29 millions de Marocains ont regardé une chaîne marocaine au moins une fois le mois dernier

Selon le même rapport, le temps d'écoute quotidien par foyer est de 7 heures et 21 minutes. Cela veut dire que sur le premier mois de l'année, il y a en moyenne au moins un téléviseur dans un foyer marocain qui est resté allumé pendant 7 heures et 21 minutes par jour.

Mais que regardent les près de 29 millions d'individus qui ont zappé au moins une fois sur l'une des 9 chaînes marocaines durant le mois écoulé? Principalement des feuilletons et du divertissement. La palme d'or revient d'ailleurs à la série événement turque "Samihini", diffusé sur la chaîne 2M, qui réussit à enregistrer plus de 75% de parts d'audience en scotchant 8,35 millions de téléspectateurs à leur poste le 19 janvier dernier.

La déchéance de la SNRT

Une autre série turque, diffusée également sur la deuxième chaîne, arrive en seconde place avec 6,64 millions de téléspectateurs. Il s'agit de "Taman Al Hayat" qui enregistre ainsi 67,5% de parts d'audience. Des résultats qui confirment le statut d'une grosse industrie en Turquie qui devient le deuxième plus gros producteur de séries au monde. Rappelons qu'entre 2010 et 2015, et selon un rapport du cabinet Deloitte, le prix d'un épisode de série turque est passé de 500 dollars à 50.000 dollars. Le talkshow marocain "Rachid Show" clôt le podium et enregistre 63,7% de parts d'audience avec plus de 6,5 millions de téléspectateurs.

Ce classement met à nu la décadence de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) et de ses 7 chaînes qui n'arrivent à réaliser que 13,3% des parts d'audience sur l'ensemble de la journée, dont 9,2% réalisées uniquement par Al Aoula à l'heure où 2M TV arrive à s'en sortir avec 35,4%. La configuration change un peu en prime time (entre 20h50 et 22h30) puisque la chaîne Al Aoula monte à 19,9% de parts d'audience (4,1% pour les autres chaînes de la SNRT) tandis que 2M garde 33,3%.