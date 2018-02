2017 BET Awards – Show – Los Angeles, California, U.S., 25/06/2017 - Swae Lee (L) and French Montana perform. REUTERS/Mario Anzuoni | Mario Anzuoni / Reuters

ÉTATS-UNIS - French Montana continue ses campagnes philanthropiques. Après avoir soutenu l'initiative Mama Hope, qui vient en aide en Ouganda aux mères et enfants pour qu'ils aient accès aux soins de santé, le rappeur maroco-américain s'associe à une campagne lancée par la chaîne MTV et l'organisation "Get Schooled" pour aider à financer les études de jeunes sans-papiers, surnommés les "dreamers" aux États-Unis comme le rapporte le HuffPost américain.



Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le rappeur est notamment revenu sur son expérience en tant qu'immigré aux États-Unis. "Je viens de Casablanca au Maroc et ai émigré aux États-Unis à l'âge de 13 ans. On m'a donné une chance, une opportunité et un rêve", dit-il.

Dans un communiqué repris par le journal Rolling Stones, ce dernier affirme qu'il est "un des milliers de gens issus de la première ou deuxième génération d'immigrés à avoir un immense impact positif sur les États-Unis". "Je suis heureux à l'idée de pousser d'autres personnes dans cette bataille pour faire en sorte que les 'Dreamers' aient le soutien dont ils ont besoin pour aller à l'université et les aider à réaliser leur rêve américain".

Toujours selon le journal spécialisé dans la musique, French Montana sera notamment en charge de la campagne digitale. Les internautes sont en effet appelés à poster des selfies avec le hashtag "we are the dreamers" pour "diffuser une prise de conscience et montrer sa solidarité avec l'idée que tout le monde doit avoir l'opportunité d'aller à l'université".

Comme le rappellent nos confrères du HuffPost américain, les "dreamers" sont depuis quelques mois au centre de débats tendus aux États-Unis depuis qu'en septembre dernier le président américain a annoncé sa volonté d'annuler le Deferred Action for Childhood Arrivals, ou DACA, qui protégeait de l'expulsion ces migrants sans papiers arrivés aux États-Unis pendant leur enfance.

French Montana va prochainement développer un projet philanthropique au Maroc. En octobre dernier, le rappeur avait annoncé sur sa page Instagram qu'un projet était en cours avec l'ONG Care Morocco pour améliorer les conditions scolaires de jeunes Marocains des milieux défavorisés ruraux et urbains, sans donner plus de détails pour l'instant.