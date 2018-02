Espagne: 83 migrants arrivés du Maroc secourus au large des côtes andalouses

SAUVETAGE - Les services de sauvetage maritime espagnols ont annoncé avoir secouru, vendredi 16 février, 83 migrants clandestins en provenance du Maroc, dont 16 femmes et un mineur, qui se trouvaient à bord de deux embarcations interceptées au large des côtes andalouses (sud).

Les services de secours, qui ont été informés de la présence de ces deux embarcations dans la mer d'Alboran, ont mobilisé un dispositif de recherche formé de deux avions de la Garde civile en plus de deux bateaux de sauvetage, ont indiqué des sources du sauvetage maritime, citées par les médias.

Aviso de 2 pateras salidas ayer de Marruecos. Movilizados avión Sasemar 101 y Cuco 502 @guardiacivil , que las localiza a 23 millas al SE de Málaga. Las recoge Guardamar Caliope. 83 personas en total (16 mujeres y un menor). Llegan a Málaga a las 16:00h. Salvamar El Puntal pic.twitter.com/FEvxnG5ixE — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) 16 février 2018

Les deux embarcations de fortune ont été retrouvées à 23 milles nautiques au sud-est de Malaga et le bateau "Guardamar Caliope" a procédé au transfert de ces migrants au port de Malaga, où ils ont été pris en charge notamment par l’Équipe de réponse immédiate aux urgences de la Croix Rouge et par les services de la police nationale espagnole et l’autorité portuaire.

Par ailleurs, les secours ont indiqué qu’un ferry a localisé, à 15 milles nautiques au sud-ouest de l’île d’Alboran, une autre embarcation transportant 36 personnes, dont deux enfants. Le bateau de sauvetage "Salvamar Hamal" et un patrouilleur ont été déployés dans la zone pour secourir ce groupe de migrants.