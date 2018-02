Découvrez l'intérieur de la Cité de la culture, bientôt ouverte au public (PHOTOS, VIDÉO)

Lancée au milieu des années 2000 pour un coût de 120 millions de dinars, la Cité de la culture a été inaugurée en octobre dernier par le Chef du gouvernement, Youssef Chahed, en attendant son ouverture officielle, le 21 mars 2018.

Le ministère des Affaires culturelles a entamé déjà la campagne médiatique autour de la Cité sur les réseaux sociaux.

La Cité de la culture dont la finalisation de ses travaux est prévue pour la fin du mois de février comprend une salle d’opéra d’une capacité de 1800 places, un auditorium de 700 places, un théâtre de 400 places et 77 studios de production musicale.

La cité comprend également une médiathèque d'une superficie de 2376 mètres carrés, une cinémathèque, une maison des artistes, un musée national d’art moderne et contemporain dédié aux expositions des plasticiens, peintres et sculpteurs de tous les secteurs des arts plastiques, des studios de production, etc.

En plus des espaces commerciaux, la Cité de la culture abrite aussi des garderies d’enfants, des cafés et des restaurants.

