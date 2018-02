L'association "Cartooning for Peace" pose ses valises à Sfax le temps d'une exposition à la maison de France

La maison de France à Sfax - antenne méridionale de l'Institut français de Tunisie, qui propose dans la ville tunisienne une plate-forme de contacts et d'échanges - accueille l'exposition de l'association "Cartooning for Peace" jusqu'au 10 mars prochain.

Comme l’association éponyme, dont elle est l'initiative, l'exposition Cartooning for Peace (en français "Dessins pour la paix") se centre sur le dessin de presse et la liberté d'expression.



Pour rappelle, l'association fondée en 2006, est le fruit de la rencontre du dessinateur français Plantu ("Le Monde", "L’Express") et de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, à l'occasion d’un colloque international sur la caricature alors intitulé "Désapprendre l’intolérance - dessiner pour la paix".





Elle réunit aujourd’hui 108 dessinateurs de 42 nationalités et organise des rencontres, des activités pédagogiques et, depuis 2013, une exposition itinérante de dessins de presse abordant plusieurs sujets actuels de manière ludique et pédagogique comme la religion, la guerre, l'écologie, la censure ou encore le droit des femmes.



Notons que l'exposition a déjà été présentée en France dans une quinzaine d'établissements scolaires ainsi que dans le cadre de festivals internationaux. et que l'association est active en Tunisie depuis septembre 2017 à travers le projet "Dessinons la paix et la démocratie" en partenariat avec l’Organisation Mondiale Contre la Torture et l’Institut Arabe des Droits de l’Homme.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.