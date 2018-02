Cette blogueuse mode en fauteuil roulant se sert de son handicap pour faire passer un message

Trouver des vêtements à la fois confortables et tendance peut être un vrai problème quand on est handicapé. Dans un message posté sur Twitter, ce mercredi 14 février, la blogueuse mode américaine Elsie Tellier, atteinte de fibrose kystique, veut redonner espoir aux personnes qui, comme elle, doivent se déplacer en fauteuil roulant.

"Pour les personnes confuses, sachez que je ne suis pas paralysée", commence la jeune étudiante de d'Harvard, aux États-Unis. La maladie génétique dont elle souffre depuis de nombreuses années l'empêche parfois de marcher, ce qui la contraint d'utiliser de temps en temps une chaise roulante.

"Mais désormais, je marche beaucoup plus, poursuit la blogueuse de 20 ans qui explique s'être longtemps trouvée laide à cause de son handicap. Si je prends des photos de moi dans ma chaise roulante, c'est pour vous prouver qu'on peut quand même être la mode."

For those confused! I'm not paralyzed, I use a wheelchair for a damaged vestibular system + joint problems! I used to use it daily but now I walk a lot more! When I'm in my chair I take pics bc I used to feel ugly in my chair and want to show that you can still be fashionable! pic.twitter.com/JETRW3kkqw

