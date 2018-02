Le président de la BERD en visite officielle en Tunisie

Suma Chakrabarti, President of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) delivers a speech during their economic conference in Budapest, Hungary, November 10, 2016. REUTERS/Laszlo Balogh | Laszlo Balogh / Reuters

Le Président de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), Suma Chakrabarti, se rendra en Tunisie, le 19 février courant, pour rencontrer les dirigeants du pays et discuter du renforcement de l’appui de la BERD à la transition économique de la Tunisie, rapporte la TAP.

Il est prévu que Chakrabarti rencontre lors de sa visite Béji Caïd Essebsi, président de la République; Youssef Chahed, chef du gouvernement; Zied Laâdhari, ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale; et le gouverneur auprès de la BERD et ministre des Finances, Ridha Chalghoum.

La délégation de la BERD se composera, en plus de Suma Chakrabarti, de Douglas Nevison, administrateur de la BERD pour la Tunisie; d’Alain Pilloux, vice-président des opérations bancaires; de Janet Heckman, directrice principale de la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région SEMED); et d’Antoine Sallé de Chou, directeur du bureau de la BERD en Tunisie.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie, en 2012, la BERD a investi plus de 640 millions d’euros répartis sur 32 projets dans le pays. La Banque investit pour encourager la restructuration et le renforcement du secteur financier et le financement des entreprises privées, tout en s’attachant à favoriser l’efficacité énergétique, promouvoir le secteur de l’énergie durable et faciliter les financements non-souverains pour développer les infrastructures.

En outre, la Banque a apporté à ce jour son soutien à près de 530 PME tunisiennes sous forme de services de conseil.

