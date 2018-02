Science Photo Library via Getty Images

SANTÉ- Mauvaise hygiène de vie, régime alimentaire déséquilibré, absence d'exercice physique... La moitié de la population tunisienne serait en surpoids.

Une information révélée par Chadlia Fendri, Présidente de la Société pharmaceutique de Tunisie, lors des 18èmes journées pharmaceutiques tunisiennes qui se tiennent les 15 et 16 février 2018.

Les journées pharmaceutiques tunisiennes se tiennent tous les deux ans. Pour cette année, trois thèmes ont été choisis: l'obésité, la vigilance et produits de santé ainsi que la résistance aux antibiotiques.

Elle a en effet révélé, jeudi, que le taux des tunisiens en surpoids s'élève à 50%, selon la TAP.

On apprend aussi que les femmes sont les plus touchées par l'obésité et les maladies cardiovasculaires.

"L'obésité et le surpoids entraînent l'apparition de maladies cardiovasculaires", a-t-elle mis en garde.

Pour sa part, Dr. Fendri a indiqué que la Tunisie est classée à la 4e place mondiale en matière d'obésité selon l'OMS.

L'allaitement artificiel ainsi que la prise de poids de la femme enceinte augmenterait le risque de voir ses enfants souffrir de surpoids ou d'obésité, d'après Zahra Marrakchi, chef du service néonatologie et réanimation néonatale à l'Hôpital Charles Nicolle.

Selon les résultats préliminaires de l’enquête “Tunisian Health Examination Survey- 2016”, révélés en Mai 2017, 64,5% des tunisiens sont en surpoids (dont 72,4% sont des femmes) et 30% sont obèses, avait souligné l'ancienne ministre de la Santé, Samira Marai Friaa.

La même étude avait révélé que 19% des Tunisiens de plus de 15 ans sont diabétiques, 36,4 sont porteurs d’une hypertension artérielle et 5,1% des tunisiens souffrent d’une dépression.

