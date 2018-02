Ryanair lance de nouvelles lignes depuis Séville et Valence vers Fès, Rabat et Tanger | Getty Images

TRANSPORT - Les liaisons aériennes entre l'Espagne et le Maroc se renforcent. La compagnie aérienne à bas coût Ryanair a annoncé qu'elle lancera prochainement deux nouvelles lignes reliant Valence (est) à Fès et Tanger et deux autres nouvelles liaisons entre Séville (sud), Rabat et Tanger.

Ces nouvelles lignes auront chacune une fréquence de deux vols par semaine et font partie des 29 nouvelles lignes prévues dans le calendrier hivernal 2018 de la compagnie, qui relieront plusieurs aéroports espagnols à diverses destinations en Europe et au Maroc, a indiqué la compagnie sur son site Internet.

Le calendrier hivernal du transporteur irlandais prévoit aussi l’augmentation des fréquences des vols au niveau de 35 lignes existantes, dans le but de transporter 41,5 millions de passagers par an via 26 aéroports espagnols, ce qui représenterait une hausse de 9% des opérations de Ryanair en Espagne.

Intervenant lors de la présentation de ce calendrier hivernal à Madrid, le PDG de Ryanair, Michael O'Leary, a mis l’accent sur l’importance du marché espagnol pour cette compagnie, disant s’attendre à une croissance importante et réussie de l'entreprise en Espagne.