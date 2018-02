Le "style" Matthieu Galvani, ou comment moderniser la façon de travailler chez Djezzy

A la manière de Steve Jobs, le légendaire fondateur d’Apple, Matthieu Galvani est entrain de révolutionner le "style de leadership" à Djezzy. Décontracté, en Jean et chemise, sans bureau, le Directeur Général de l’opérateur mobile, consacre cette transformation vers une nouvelle culture d’entreprise.

C’est un nouveau style qu’incarne aujourd’hui, Matthieu Galvani, Directeur général de Djezzy. Le programme de transformation digitale que connait l’entreprise depuis 2015 ne se limite pas uniquement à la modernisation des infrastructures IT ou à l’extension du réseau 4G, même si ces derniers constituent la colonne vertébrale de la stratégie numérique de la société. Pour Matthieu Galvani, la transformation c’est également une adaptation des mentalités à la nouvelle ère de l’industrie des télécommunications et une consécration d’une nouvelle culture d’entreprise.

Pour cela la DG de Djezzy casse les protocoles. Cette nouvelle approche s’est bien illustrée lors de la conférence de presse, du 6 février dernier, au Centre International des Conférences Abdelatif Rahal. A la manière de Steve Jobs, Matthieu Galvani a animé la première rencontre de l’année 2018 avec les médias dans un style très décontracté. C’est en Jean et chemise blanche qu’il a présenté les réalisations de 2017, a dressé les perspectives de l’année en cours, et a annoncé le partenariat d’image avec la star internationale du football, Riyad Mahrez.

Pendant près de 45 minutes, Matthieu Galvani a révélé un talent d’orateur. Il a évoqué les réalisations en 2017, et celles prévues pour 2018, en focalisant sur les nouveaux forfaits du Modem 4G, de l’ouverture des nouvelles boutiques, des offres Smart et Hayla, de la couverture de la population en 4G et de l’engagement de Djezzy de démocratiser la consommation de la data après avoir démocratisé la téléphonie mobile dans les années 2000. Mais il a aussi parlé de "communautés de passions" qui animent la jeunesse algérienne sur les réseaux sociaux : le sport, la musique et l’art culinaires. Expliquant que le Djezzy digital d’aujourd’hui n’est plus un opérateur mobile classique, mais prend ses racines dans ces communautés de passion qui forgent la société et des talents qui en émergent.

Casser les murs pour faciliter la communication

Avec le franc parlé que lui reconnaissent ceux qui l’ont déjà côtoyé, Matthieu Galvani, qui vient de boucler sa première année à la tête de la Direction Générale de Djezzy, a répondu, sans détours ni langue de bois, à toutes les questions des journalistes présents à la première conférence de 2018.

"Nous avons cassé les murs afin de faciliter la communication, nous avons mis en place un système d’open space afin d’être plus agiles et plus réactifs. Djezzy se développe, se transforme et change pour rester leader du marché, nous devons accompagner tous ces changements en redoublant d’efforts et d’innovations dans notre manière de travailler. Plus personne n’a de bureau fermé à commencer même par le Directeur Général qui est lui aussi en open space. Une entreprise c’est avant tout des femmes et des hommes qui doivent se connaître, s’entendre et se parler en permanence", a déclaré M. Galvani à propos de l’aménagement du nouveau bâtiment de Dar El Beida en nouveau QG de l’entreprise.

Matthieu Galvani connait bien Djezzy pour y avoir travaillé en tant que Directeur Général Adjoint chargé du Commercial entre 2005 et 2009. C’était il y a presque dix ans. Aujourd’hui, les télécoms connaissent de véritables mutations de par le monde. M. Galvani compte plus de 18 ans d’expertise dans ce secteur qui l’ont mené au-delà de l’Algérie, en France, au Kenya, en Tunisie, en Arabie Saoudite et aux Pays-Bas. Un background et un sens des réalités qui lui permettent aujourd’hui d’avoir de la vision, de l’originalité et de l’assurance dans la transformation du nouveau Djezzy qui se réinvente en ce moment même.

Transition en douceur

"L’expérience de Matthieu Galvani garantira une transition en douceur », avait déclaré en janvier 2017 Jean-Yves Charlier, CEO du Groupe Veon. Un an plus tard, Djezzy a parcouru plusieurs étapes dans son programme de transformation qui, malgré certaines résistances, commence à donner ses résultats. Matthieu Galvani a su asseoir un nouveau style de leadership pour continuer la mise en œuvre de la mutation d’un opérateur Telco vers une société technologique.

Titulaire d'une Maîtrise en Econométrie et d'un diplôme d'études supérieures en Economie et Politique de l’Energie de l’Institut des Sciences et Techniques Nucléaires du Commissariat à l’Energie Atomique et de l’Université de Paris X. Le DG de Djezzy veut mettre tous les atouts de son côté pour réussir son challenge.

Celui de rendre l’entreprise plus compétitive et capable de générer de la croissance. En ce début 2018, les premiers signes sont déjà là. Pragmatique, il sait que la réussite est un effort sans fin. Dans ce domaine complexe, Matthieu Galvani, avec son charisme et l’humour qu’on lui reconnaît, impose la simplicité dans la rigueur de la gouvernance d’une entreprise de 3000 collaborateurs, et la modernité à travers un mode de fonctionnement très éloigné des clichés bureaucratiques lourds et inefficaces. Une formule qui sied parfaitement à sa personnalité et qui s’avère nécessaire face aux bouleversements que connait le monde de la communication.

