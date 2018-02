NRJ Maroc table sur 25 millions de dirhams de pub d'ici la fin de l'année

RADIO - Après un peu plus de 10 mois de streaming musical sur les ondes virtuelles, la radio NRJ au Maroc vient de se doter de sa propre grille de programmes. La diffusion a débuté officiellement le 12 février 2018 sur le site Internet de la station et son application mobile. Une première continentale puisque le Maroc est le premier pays en Afrique où NRJ diffuse des programmes en version locale.

Tout miser sur les "millenials"

"L'évolution du déploiement de la marque NRJ au Maroc nous conforte dans notre stratégie. Après l'activité évènementielle, à travers l'organisation d'une série d'événements à grand succès, il était temps de passer à l'activité fadio", déclare Hakim Chagraoui, PDG de Radio Planet, société détentrice de la licence exclusive de la marque NRJ au Maroc.

Il faut dire que l'homme d'affaires avait une idée claire dès le début: le cœur de cible est représenté par les jeunes "millenials" et ces derniers se trouvent sur Internet. Exit donc le passage par la bande FM classique, c'est sur leur terrain qu'il faut aller retrouver sa cible. D'où le choix d'une présence exclusivement sur le web. Et histoire de marquer le coup, mais également de s'assurer une rentrée d'argent avant le lancement des programmes, NRJ Maroc se lance à fond dans l'événementiel.

Un million d'auditeurs uniques au Maroc depuis le lancement

Ainsi, l'implantation de la marque est fêtée par l'organisation du "NRJ Music Tour" qui a réuni 5.000 spectateurs. Un chiffre qui sera plus que décuplé avec le concert du chanteur marocain Hatim Amor le 15 juillet 2017 en marge du festival de Casablanca qui a drainé 100.000 spectateurs. Sans compter le "Gaming Zone by NRJ", un festival étalé sur deux semaines dédiées au gaming et à l'e-sport qui a réuni 15.000 fans. Une stratégie qui paie puisqu'elle permet à la marque d'engranger plus de 8 millions de dirhams de recettes dès la première année selon le magazine Jeune Afrique.

Une somme qui ne représente finalement pas grand-chose devant le vrai potentiel de la marque, son audience, qu'elle pourra désormais rentabiliser à travers la publicité. Ainsi, sur les 10 millions de sessions d'écoutes actives communiquées, plus d'un million d'auditeurs uniques localisés au Maroc ont écouté la station. "Nous allons proposer à nos futurs partenaires des offres packages incluant radio, web, social média et évènementiel, et nous avons fixé un objectif de 25 millions de dirhams de recettes publicitaires d'ici fin 2018", a confié au HuffPost Maroc Hakim Chagraoui.

Divertissement et "positivité"

Le lancement officiel de la radio NRJ Maroc s'est accompagné d'une toute nouvelle grille de programmes. Au menu, des émissions riches et variées en musique et divertissement avec des rendez-vous phares à l'image de "L'Morning NRJ" et "Le Red Show". "Nos émissions démarrent dès 9h du matin jusqu'à 23h", précise Hakim Chagraoui, patron de radio Planet. "L'Morning NRJ" se déroulera ainsi de 9h à 12h avec Djibril, Zineb et Othman. Ce dernier reprendra l'antenne de 12h à 16h pour laisser l'antenne à Zineb de 16h à 20h. Le Red Show débutera, quant à lui, à partir de 20h jusqu'à minuit. "Toutes nos émissions sont autour du divertissement, la positivité, la bonne humeur et les hits frais", conclut Chagraoui.