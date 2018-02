Marouane Abassi, officiellement nouveau gouverneur de la Banque centrale de Tunisie

L'Assemblée des représentants du peuple a accepté jeudi la nomination du Marouane Abassi au poste de gouverneur de la Banque centrale au cour d'une séance plénière qui aura duré plus de 3 heures.

Avec 138 voix pour, 18 contre et 5 abstentions, il succède ainsi à Chedly Ayari qui a présenté sa démission au chef du gouvernement Youssef Chahed la veille.

"Je suis de ceux qui croient que toutes les crises ont leurs solutions. Mais il y a des priorités, on ne peut pas tout faire en même temps" a-t-il expliqué aux députés.

"À ce jour, ce qui me dérange le plus, c'est l'inflation et le déficit de la balance de paiements qui est de 10%.(...) tels seront mes priorités" a-t-il affirmé.

