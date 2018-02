Global Digital 2018: Trois quarts des internautes dans le monde utilisent les réseaux sociaux

Ä°stanbul, Turkey - January 16, 2016: Paper cubes with Popular social media services icons, including Facebook, Instagram, Youtube, Twitter and a Macbook Pro laptop computer on a wooden desk. | hocus-focus via Getty Images

Sur plus de 4 milliards de personnes dans le monde qui utilisent Internet, plus de 3 milliards sont des utilisateurs des réseaux sociaux, selon le rapport "Global Digital 2018".

Le rapport Global Digital 2018 de "We Are Social" et "Hootsuite" révèle que "plus de la moitié de la population mondiale (4,021 milliards de personnes) est maintenant en ligne", et plus de 3,1 milliards utilisent les réseaux sociaux.

Parmi ces 4 milliards de personnes connectées en 2017 (+7% par rapport à 2016), "près d'un quart de milliard de nouveaux utilisateurs sont entrés en ligne pour la première fois en 2017", indique le rapport qui note que "l'Afrique a connu les taux de croissance les plus rapides », avec un nombre d'internautes "en hausse de plus de 20% sur un an".

Selon le document, publié le 30 janvier 2018, une "grande partie de la croissance des utilisateurs d'Internet" en 2017 a été tirée par des "prix de smartphones et des plans de données mobiles plus abordables". "Plus de 200 millions de personnes ont eu leur premier appareil mobile en 2017, et les deux tiers des 7,6 milliards d'habitants du monde (soit 5,135 milliards d’utilisateurs uniques) ont maintenant un téléphone mobile. Et plus de la moitié des téléphones utilisés aujourd'hui sont également des appareils "intelligents", lit-on dans la présentation des chiffres.

La "généralisation" des smartphones a permis une utilisation plus importante des médias sociaux qui "continue également de croître rapidement". Le nombre de personnes utilisant les différentes plateformes de réseaux sociaux dans chaque pays "a augmenté de près de 1 million de nouveaux utilisateurs chaque jour au cours des 12 derniers mois". "Plus de 3 milliards de personnes à travers le monde utilisent désormais les médias sociaux chaque mois (en hausse de 13% par rapport à 2016), avec 9 utilisateurs sur 10 accédant à leurs plateformes choisies via des appareils mobiles", indique le rapport.

Un milliard d’années

Le rapport "Global Digital 2018" qui utilise les données de plusieurs sources, dont celles de GlobalWebIndex et de GSMA Intelligence, note que la hausse du nombre d’utilisateurs de l’Internet au cours des 12 derniers mois, s’est accompagnée par celle du "temps que les gens passent" sur la toile.

"Les dernières données de GlobalWebIndex montrent que l'internaute moyen passe maintenant environ 6 heures par jour à utiliser des appareils et des services alimentés par Internet, soit environ un tiers de sa vie de veille. Pour l’ensemble des 4 milliards d'utilisateurs d'Internet dans le monde, cela donne un milliard d'années passées en ligne en 2018", affirme le rapport.

Par région, le taux de pénétration Internet le plus faible est enregistré en Centre Afrique (12%), à l’Est de l’Afrique (27%), et au Sud de l’Asie (36%). Le Sud de l’Afrique affiche un taux de pénétration de 51%, contre 49% en Afrique du Nord, et 39% en Afrique de l’Ouest. En Asie Centrale ce taux est de 50%, alors dans les autres régions du monde il dépasse les 57%. La plus forte pénétration est enregistrée au nord de l’Europe avec 94%, contre 90% à l’ouest du même continent, et 88% en Amérique du nord.

En Afrique, les utilisateurs de l’Internet "ont augmenté de plus de 20% sur un an". Au Mali leur nombre "a augmenté de près de 6 fois depuis janvier 2017". "Le nombre d'utilisateurs d'Internet au Bénin, en Sierra Leone, au Niger et au Mozambique a plus que doublé au cours de la dernière année", indique le rapport.

4 pays arabes parmi les 10 premiers

Dans le classement du taux de pénétration de l’Internet dans les dix premiers pays, on retrouve 4 pays arabes, dont les 3 trois premiers. Il s’agit du Qatar et Emirats Arabes Unis (99%), le Koweït, les Bermudes, le Bahreïn, l’Island, la Norvège, Andorre, le Luxembourg (98%), et le Danemark (97%).

Quant au classement des plus faible taux de pénétration de l’Internet, les dix derniers pays sont : la Corée du Nord (0,06%), Erythrée (1%), le Niger (4%), le Sahara Occidental, le Tchad et la République Centre Africaine (5%), le Burundi, la RDC et la Guinée-Bissau (6%) et Madagascar (7%).

