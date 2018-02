Fusillade en Floride: les images de l'évacuation du lycée

FLORIDE - Des adolescents qui courent dans les allées et sur les parkings, cartables et sacs sur le dos. Ce sont les images capturées par les médias américains juste après la fusillade qui a fait de "nombreux morts" dans un lycée de Floride à Parkland, en pleine journée, ce mercredi 14 février. Comme vous pouvez le voir dans notre vidéo en tête d'article, des centaines d'élèves s'échappent le plus loin possible du lycée Marjory Stoneman Douglas, alors que d'autres sont pris au piège dans les classes.

"Ce qui s'est passé, c'est que l'alarme à incendie a sonné et nous avons tous pensé que c'était un exercice parce qu'on avait déjà eu une fausse alerte incendie. Alors on ne l'a pas prise au sérieux, et tout à coup, on a entendu des coups de feu de l'autre côté du lycée", a déclaré un élève sur la chaîne locale WSVN 7 News. Il raconte sa fuite: "Nous avons pris un chemin par l'arrière, tous en file indienne".

Le Shérif du Comté a annoncé que le tireur avait été interpellé.