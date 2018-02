Tour du monde des traditions insolites pour la Saint-Valentin

Attention en Thaïlande, le nombre de roses dans un bouquet n’est pas à prendre à la légère: c'est une rose rouge pour "la/le seul(e) et l’unique", 11 roses pour "la/le favorit(e)", 99 roses "pour toujours" et le fameux bouquet de 108 roses pour "veux-tu m’épouser?" Autre tradition thaïlandaise plus surprenante: le passage à deux dans un cercueil, pour "se débarrasser de la malchance et prolonger la durée de vie"