The Travel Cameraman fait le tour de la Tunisie pour encourager les touristes anglais à visiter le pays

Globetrotter est de passage en Tunisie. La chaine diffusée sur la plateforme Sky TV au Royaume-Uni, une chaine dédiée aux voyages et au tourisme, couvrira cette fois la destination Tunisie.

"Évidemment, avec la levée des restrictions de voyage, il y aura un grand intérêt pour la Tunisie, et nous avons donc voulu produire une courte série, mettant en évidence l'expérience touristique dans le pays", raconte le directeur artistique, Trevor Claringbold, au HuffPost Tunisie.

Trois épisodes, d'une heure chacun, seront produits puis diffusés à la télé. L'un couvrira Tunis et le Nord, un deuxième la région du Sahel et un dernier le Sud. Ils seront diffusés en Mai ou en Juin 2018, assure-t-il.

C'est Bradley Webb, The Travel Cameraman, qui s'occupe de la couverture notamment. Jeune britannique de 22 ans, "vidéographe voyageur", un métier grâce auquel il allie ses deux passions, l'une pour l'image, l'autre pour les voyages.

"J'adore voyager, c'est mon rêve de toujours", raconte Bradley Webb, "Je suis très chanceux d'avoir découvert le job qui me correspond à un si jeune âge".

Portugal, France, Chypre, Antigua et maintenant la Tunisie. "Nous sommes ici pour explorer la Tunisie, voir ce qu'elle a à offrir aux touristes, pas seulement les britanniques", raconte Bradley au HuffPost Tunisie. "Nous avons visité Tunis, Sousse, Sidi Bou Said, Mahdia, et il nous reste encore d'autres endroits sur la liste".

Que diriez-vous aux touristes anglais après ce voyage? "Je leurs dirais que les gens ici sont très sympathiques et accueillants, la bouffe est excellente, de belles plages, mais aussi une Histoire riche et une culture diversifiée", a répondu Bradley à la question du HuffPost Tunisie.

"L'un de mes endroits préférés jusqu'à présent est Mahdia. Le port de pêche et le cimetière", a-t-il précisé.

