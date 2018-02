Sonatrach-Saipem signent un accord pour le règlement des dossiers en litige

La compagnie Sonatrach et le Groupe italien d’ingénierie et d’exploration pétrolière Saipem ont signé mercredi à Alger un accord pour le règlement des dossiers en litige entre les deux parties. Cet accord a été signé par le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, et son homologue de Saipem, Stefano Cao.

Pour rappel, en décembre 2017, la Cour internationale d’arbitrage (CCI) avait ordonné au Groupe Saipem de verser 135 millions de dollars à Sonatrach suite à un litige datant de 2014 dans le cadre d'un contrat pour la construction en Algérie d’une usine d’extraction des liquides associés à Hassi Messaoud et de séparation d’huile (projet LPG) dont le contrat avait été conclu en novembre 2008.

A l'issue de la cérémonie de signature du document de règlement des dossiers en litige entre les deux parties, M. Ould Kaddour a déclaré que cet accord permet "d'enterrer les litiges entre les deux compagnies qui sont partenaires depuis plusieurs décennies".

Pour sa part, le patron de Cao a affirmé que cet accord est "historique".

