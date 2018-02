Saint Valentin: 10 cadeaux originaux de dernière minute pour sauver la mise

IDÉE CADEAU - Et si on se laissait prendre au jeu de l'amour? Eh oui, c'est encore cette période de l'année où l'on voit des coeurs fleurir un peu partout autour de nous. À quelques heures de votre fameux dîner de Saint-Valentin, vous n'avez toujours pas trouvé la petite attention, pour dire "je t'aime"? Si (comme nous) vous en avez marre des cadeaux passe-partout, des bouquets de roses rouges ou de l'éternel triptyque parfum, gel douche et crème parfumée et que vous êtes à la recherche d'idées originales qui feront plaisir à l'élu de votre coeur, voici 10 idées cadeaux last minute pour surprendre votre moitié avec style.

Pour elle :

Si votre chérie est du genre à accumuler les gri-gris, voilà un cadeau qui ne la quittera plus. Ces bracelets ethniques chics signés Hipanema sont plus que de simple bijoux, ce sont aussi des porte- bonheur. Les modèles "Byzantine", "Santafe" et"Pure" sauront illuminer le poignet de votre bien aimée. A partir de 850 DH, chez Ishq.

Voilà un cadeau qui la fera sauter de joie. Produit de la fameuse collaboration Adidas x Comme des Garçons, cette version revisitée des Stan Smith saura à coup sûr trouver grâce aux yeux de votre dulcinée. 2600 DH chez To Concept Store

On se met dans une ambiance romantique avec un cadeau aussi artistique que délicat, avec une bougie parfumée "Nuvola" de Fornasetti. 2.070 DH chez Fenêtre Sur Cour Casablanca et Rabat.

La minaudière "Red Confetti Love Pill" de la célèbre marque libanaise Sarahsbag ravira les fashionistas. Il faudra tout de même débourser 6 300 DH pour ce petit bijou, mais comme on dit, quand on aime on ne compte pas. Chez To Concept Store

Voilà un cadeau à la fois branché, écolo et porteur d'un message secret: celui d'un amour éternel. Comme une promesse d'éternité, cette marque transforme avec élégance les ceintures de sécurité en sacs et accessoires agrémentés de sfifa ou de pompons. Chez Isha à Casablanca, chez 33 rue Majorelle et Tigmiza à Marrakech, Alchimies concept store à Rabat ou à Las Chicas Tanger.

Pour lui :

Console "SNES" mini classic de Nintendo, pour le replonger avec style dans les années 90. 1 090 DH chez Virgin MegaStore

AirPods, à partir de 2.190 DH sur Uno.ma ou chez les revendeurs agrées Apple.

Si votre chéri se réveille du pied gauche tous les matins, voilà le gadget tout en un qui lui changera la vie. A la fois radio réveil, enceinte Bluetooth et chargeur de téléphone sans fil, ce petit joujou lui indiquera également l'heure et la météo. Radio réveil "Timebase" de Promate, 999 DH chez Virgin Mega Store.

Le bracelet connecté Fitbit, "Flex 2". Ce petit appareil qui ne quittera plus le poignet de votre chéri permet de comptabiliser de nombreuses données de manière intelligente et motivante pour tracker et améliorer l'activité sportive, le sommeil, le poids ou encore le rythme cardiaque (de son coeur qui ne battra que pour vous). 999 DH à la Fnac

Offrez lui une journée OFF, en lui offrant un pass de 24 heures... sans prise de têtes! Profitez de cette petite trêve pour passer du temps ensemble ou au contraire, vous accorder chacun du temps pour vous. Une façon rigolote de lui faire plaisir en lui proposant le programme de son choix. (Evidemment,il ne s'agit pas d'un vrai cadeau, mais un peu d'humour n'a jamais tué personne).

Il ne vous restera plus qu'à organiser un petit dîner aux chandelles ou une escapade romantique.