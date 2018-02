Pologne: Muni d'un fusil, un homme tente d'agresser trois Marocains

AGRESSION - Trois Marocains en Pologne ont fait face à une tentative d'agression par un citoyen polonais. Muni d'un fusil à air comprimé, le mis en cause les a menacés de "meurtre" et de "mettre le feu au bâtiment où ils se trouvaient lors de la tentative d'agression", rapporte la MAP qui cite le tribunal de Gniezno situé dans l'ouest de la Pologne.

L'agresseur, âgé de 33 ans, a été placé en détention provisoire mercredi 14 février pour trois mois et été poursuivi pour "menace d'homicide de trois citoyens marocains et propos à connotation raciste et religieuse", selon l'agence de presse.

Alertés par les propriétaires d'un restaurant, les services de sécurité ont également arrêté "un individu de 37 ans qui l'accompagnait lors de la tentative d'agression". La police a révélé que les deux hommes étaient en état d'ébriété au moment des faits, rapporte la MAP.

Le parquet de Gniezno explique dans un communiqué que le Polonais sera non seulement poursuivi pour "tentative d'usage d'un fusil à air comprimé pour faire du mal à autrui, menace de privation de la vie ou de blessures et tentative de destruction de biens d'autrui par le feu", mais aussi pour "atteinte à l'intégrité physique d'autrui, propos racistes, tentative d'agression de policiers et d'entrave à leur exercice".

Selon le procureur cité par la MAP, l'agresseur pourrait écoper d'une peine de prison de plus de cinq ans.