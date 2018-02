À l'occasion de la Saint-Valentin, le Mufti de la République tunisienne prône l'amour

En 2012, le mufti, plus haute autorité religieuse, avait édicté une fatwa (édit religieux) prohibant la célébration de la Saint Valentin car il s'agit d'une fête "chrétienne et païenne". Le "doodle" de google célébrant la fête n'était pas visible en Arabie-Saoudite. Aujourd'hui et comme tous les ans, la Commission pour la promotion de la vertu et la prévention du vice (police religieuse) traque tout ce qui est de couleur rouge.