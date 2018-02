Maître Gims dévoile un premier dessin de son manga

PEOPLE - Maître Gims se diversifie.

En ce début de semaine, le rappeur a publié sur son compte Instagram un premier dessin de son manga, dont le premier tome sortira en octobre.

L'annonce de la sortie d'un manga chez la maison d'édition française Glénat en collaboration avec Maître Gims avait été faite début juillet dernier, par le rappeur lui-même sur son compte Instagram.

L'auteur Jean-David Morvan sera derrière la réalisation de ce manga. Il racontait l'été dernier à Actualitte.com: "La rencontre avec Gims et son frère Darcy (a été) très agréable: tous deux sont extrêmement sérieux. Ce manga n'est pas du tout un caprice de leur part, et j'avoue qu'ils m'ont épaté par leur connaissance du shonen. (...) Je vois très bien leurs influences et ce dont ils ont envie."

Maître Gims n'a jamais caché sa passion pour le dessin et notamment le manga, dans ses textes ou des croquis déjà publiés sur les réseaux sociaux, rappelle le site Raprnb.com.