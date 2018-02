Le mouvement BDS officiellement nominé pour le prix Nobel de la Paix

Le BDS a été officiellement ajouté à la liste des nominés pour le prix Nobel de la Paix.

C’est un député norvégien du nom de Bjørnar Moxnes, soutenu par le parti norvégien de gauche, Rodt (Red) Party, qui a mis le mouvement pro-palestinien sur la liste des nominés.

Le député norvégien a annoncé la nouvelle lui-même sur le site du mouvement BDS, déclarant: “C’est avec fierté que j’use de mon autorité de responsable élu pour nominer Boycott Divestment and Sanctions (BDS) un mouvement pour les droits des Palestiniens pour le prix Nobel de la Paix”.

Pour ce député, "le BDS est un mouvement pacifique, international qui milite pour l’utilisation des boycotts économique et culturel d’Israël pour mettre fin aux violations que commet cet Etat contre les Palestiniens".

La mission du mouvement BDS est de mettre fin à la domination militaire qu’exerce l’Etat d’Israël sur plus de 4.5 millions de Palestiniens, une domination violente qui se fait notamment avec le blocus illégal et dévastateur qui dure depuis 10 ans et qui étrangle plus de deux millions de Palestiniens à Gaza.

Bjørnar Moxnes a également rappelé dans son annonce sur le site du mouvement que cela fait douze années que BDS a été lancé comme un moyen de lutte pacifique contre l’occupation militaire israélienne, le racisme, l’apartheid, les violations des droits de l’homme, le vol des terres des Palestiniens: “donner le prix Nobel de la Paix au mouvement BDS pourrait être un signe puissant qui démontre que la communauté internationale est engagée dans le soutien à une paix juste au Moyen-Orient”, a-t-il conclu.

Cette nomination a déjà commencé à susciter les critiques auprès de ceux qui soutiennent l’Etat israélien, qui accusent BDS d’être une organisation anti-sémite et qui tentent depuis quelques années de combattre BDS en faisant voter des lois anti-démocratiques qui interdisent le boycott d’Israël dans des pays comme la France ou les Etats-Unis.

Raison pour laquelle des organisations pro-palestiniennes américaines, comme Jewish Voice for Peace, ont de leur côté décidé de lancer une pétition adressée au Comité Nobel pour soutenir la candidature du mouvement BDS.

“Montrons au Comité Nobel que nous sommes très nombreux à travers le monde à être d’accord avec cette nomination et que nous voulons que le mouvement BDS soit reconnu pour son travail courageux et vital dans la défense des droits de l’homme”, écrit l’appel à signer la pétition, lancé par Jewish Voice for Peace.

