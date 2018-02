Assaad Bouab fait visiter les coulisses du tournage de la saison 3 de "Dix pour cent"

SÉRIE - Hicham Janowski est de retour, et il le fait savoir. Le héros de "Dix pour cent", campé par l'acteur franco-marocain Assaad Bouab, revient à l'écran pour la saison 3 de la série française.

Dans une vidéo postée mercredi 14 février sur sa page Facebook, l'acteur qui interprète le nouveau propriétaire de l'agence artistique ASK fait visiter les coulisses de la prochaine saison. On y découvre ainsi la nouvelle décoration de l'agence et les bureaux des différents agents.

La saison 3, dont le tournage a démarré en janvier, pourrait sortir à la rentrée prochaine, comme le laisse entendre l'acteur dans la vidéo.

Comme les deux précédentes saisons, la troisième devrait compter sur la présence de plusieurs stars jouant leur propre rôle.

Jean Dujardin (Brice de Nice, OSS 117, The Artist) fera ainsi une apparition. "Cette année il y a une scène où on essaie de régler le problème autour de Jean Dujardin qui a des petits soucis", révèle Assaad Bouab, sans vouloir "trop en dire".

Monica Bellucci, Béatrice Dalle, Julien Doré, Isabelle Huppert et Gérard Lanvin devraient également figurer au casting.

Diffusée sur France 2 depuis octobre 2015 et disponible sur Netflix depuis 2016, la série "Dix pour cent" a connu un gros succès et devrait rempiler début 2019 pour une quatrième saison , avait confié Assaad Bouab au HuffPost Maroc en novembre dernier.