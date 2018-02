Après trois ans d'absence, Thomas Cook fait aujourd'hui son grand retour en Tunisie

Le voyagiste britannique Thomas Cook est de retour en Tunisie après près de trois ans d’absence. Il devient ainsi le premier grand voyagiste britannique à y reprendre ses activités depuis l’attentat de Sousse qui a fait des dizaines de morts dont une trentaine de Britanniques.

En effet, mardi marque le retour de premiers vacanciers britanniques depuis la Grande-Bretagne qui “ont décidé de défier les menaces terroristes et juré de ne pas laisser le spectre du terrorisme gâcher leurs vacances” rapporte The Independant.

Plus de 200 passagers britanniques ont décollé tôt ce matin depuis l'aéroport de Birmingham à bord d’un vol Thomas Cook Airlines à destination d’Enfidha, à 100 kilomètres au sud de Tunis, précise la même source.

Au cours de cette semaine, trois avions de ladite compagnie transportant chacun 220 passagers venant de Birmingham, de Manchester et de Gatwick sont attendus à Enfidha, note la BBC.

Le directeur général de Thomas Cook, Peter Fankhauser, a souligné, dans une interview accordée à la BBC que toutes les précautions ont été prises pour assurer la sécurité des touristes qui souhaitent se rendre en Tunisie. "Ce serait idiot de ma part de dire qu'une destination est sûre à 100% mais ce que je peux dire, c'est que nous avons pris notre temps pour prendre la décision de préparer notre offre", a-t-il dit.

De son côté, le porte-parole de Thomas Cook a fait savoir que la destination Tunisie est très prisée par les touristes britanniques. “Nous n’avons pas besoin de baisser les prix pour attirer les gens vers la Tunisie” a-t-il affirmé à la BBC en ajoutant que "nous avons toujours eu une bonne demande pour ces vacances et la Tunisie a toujours été une bonne destination".

D’après lui, 15.000 réservations ont été enregistrées jusqu'à la fin de l'été.



Pour l'ambassadrice de Grande-Bretagne à Tunis, Louise de Sousa, la Tunisie est suffisamment sûre pour accueillir les touristes britanniques. "Nous sommes satisfaits que la Tunisie ait fait des progrès substantiels en matière sécuritaire et j'encourage les Britanniques à venir visiter ce pays qui a tant à offrir" a-t-elle confié à la BBC.

Comme début, Thomas Cook a prévu trois vols hebdomadaires en direction de la Tunisie depuis Manchester, Londres Gatwick et Birmingham. À partir d'avril des vols à partir de Glasgow.

En mai, il y aura six vols par semaine vers la Tunisie notamment avec l’ajout de deux nouveaux points de départ à savoir Stansted et Newcastle.

Selon The Independent, Thomas Cook, a affirmé que les destinations Turquie et Tunisie reviennent en force au détriment de l'Espagne. Il a affirmé que les programmes hivernaux de trois vols charters par semaine ont reçu un bon accueil et que le nombre de vols doublera en été.

Le tour opérateur anglais avait annoncé, en août dernier, la reprise de ses activités sur la Tunisie , et ce suite à la levée des restrictions de voyage émises par l’Angleterre à la suite de l’attentat terroriste de Sousse en 2015. Thomas Cook avait évacué plus de 15.000 clients sur une soixantaine de vols à la suite de cet attentat.

L'été dernier, les médias anglais ont fait la promotion de la destination Tunisie à l'instar de The Sun, Breaking Travel News, le sondage du World Travel Market London, The Telegraph...

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.