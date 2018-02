Cette start-up marocaine veut révolutionner la manière dont on consomme la publicité

START-UP - En janvier dernier, elle faisait partie des quelques startups marocaines invitées au CES de Las Vegas. La société Media Tab, créée par Réda Bachir El Bouhali et Idder Idji Mounir, deux jeunes entrepreneurs marocains, a séduit Vickers Venture Partner, un fonds d'investissement basé à Singapour et présenté comme le plus important d'Asie du Sud-Est. "On a d'abord levé 500.000 dollars et on est actuellement en cours de lever entre 5 et 10 millions de dollars", confie enthousiaste Idder Idji Mounir au HuffPost Maroc. De bon augure pour cette structure qui veut "révolutionner la manière de faire de la pub".

Créée en 2016, la start-up Media Tab est spécialisée dans le "domaine de la publicité digitale Indoor", soit des supports publicitaires en "lieux fermés", notamment au sein de plusieurs établissements hôteliers et restaurants hauts de gamme au Maroc. "L'idée est simple: nous installons des écrans connectés, incrustés dans les miroirs, au dessus des lavabos", détaille Idder Idji Mounir, qui précise que le concept est déjà distribué dans 50 établissements à Casablanca, Rabat, Marrakech et Agadir. Autre particularité de ce principe: le contenu publicitaire est "contrôlé à distance".

Personnaliser la publicité

Au-delà de l'installation et du contrôle à distance de ces écrans, la société veut lancer une nouvelle technologie novatrice, en adaptant les contenus diffusés à la personne. "La révolution est dans le fait que ces écrans, à terme, vont diffuser de la publicité qui vous convient", explique l'entrepreneur, qui voit en ce changement la promesse de présenter un contenu informatif ciblé, "de l'information sur ce que vous aimez, le tout à travers une application.

La connexion se fera ainsi par le biais de Winzup, une application gratuite de cadeaux premium développée par la start-up en collaboration avec plusieurs établissements de Casablanca, Marrakech, Rabat... et disponible depuis le 1er novembre dernier sur Appstore et Playstore. "Les écrans se connecteront ainsi à l'application mobile", poursuit le jeune chef d'entreprise. "Par exemple, si une personne aime la joaillerie ou le bien-être, l'écran diffusera des publicités qui seront en relation directe avec ses centres d'intérêts, au moment où cette personne s'approchera du miroir".

Winzup Tutoriel from MEDIA TAB on Vimeo.

Une formule qui "n'existe nulle par ailleurs dans le monde", assure Idder Idji Mounir, assuré que "le concept va révolutionner la manière de faire de la pub". "On a été consacré à Las Vegas comme étant une star-up ultra performante. Le but pour nous à présent est de pouvoir exporter notre concept partout dans le monde, mais surtout en Amérique du Nord", espère-t-il.