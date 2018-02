Il regarde 188 épisodes de sa série préférée en une semaine, Netflix s'inquiète et le contacte

SÉRIES - Vous regardez Netflix? Eux aussi vous regardent. Le récit d'un utilisateur de la plateforme de vidéo à la demande prouve que Netfilx s'intéresse de près à l'activité de ses abonnés. Et peut parfois s'inquiéter.

Comme l'a repéré le site Pizzabottle, Netflix a remarqué que le compte d'un utilisateur a enchaîné 188 épisodes de la série "The office" en une semaine. À la suite de ce visionnage boulimique, la plateforme a pris l'initiative de le contacter pour voir si tout allait bien.

Certains pourraient considérer qu'il s'agit d'une intrusion dans la vie privée. Mais le principal intéressé a été agréablement surpris. Si bien que le jeune homme, déscolarisé et sans emploi, a raconté cette anecdote trois ans après avoir reçu le mail de Netflix, sur son compte Reddit:

"J'ai reçu un mail de Netflix qui me demandait si j'allais bien. Ils avaient remarqué que mon compte était actif sans arrêt depuis plus d'une semaine et ont voulu vérifier que j'allais bien depuis que la fréquence de mes séances Netflix s'était intensifiée. Honnêtement, cela m'a fait du bien de savoir que quelqu'un -même si c'est un étranger travaillant pour le service client d'un tel support- se préoccupe de ma santé mentale."

Ce dernier continue son témoignage en affirmant aller "beaucoup mieux maintenant". "Je souffrirai toujours de dépression, comme c'est une maladie mentale. Mais j'ai appris qu'il ne fallait pas essayer de battre le monstre mais plutôt d'apprendre à vivre avec", explique-t-il.

Ce fan de "The Office" conclut même son message par un petit appel du pied à la plateforme: "Ceci étant dit, si quiconque de Netflix cherche à m'embaucher, envoyez-moi un message. Je serai diplômé d'ici un an."

Netflix sait tout

Si ça n'est pas Netflix qui s'est vanté d'avoir contacté ce garçon, la plateforme a déjà communiqué en utilisant les données de visionnage (parfois étonnantes) de ses abonnés. Le 10 décembre dernier par exemple, le compte Twitter américain de la plateforme a posé un message pour pointer du doigt les 53 clients qui ont regardé le même film chaque jour pendant 18 jours.

To the 53 people who've watched A Christmas Prince every day for the past 18 days: Who hurt you? — Netflix US (@netflix) December 11, 2017

Avis aux 53 personnes qui ont regardé "A Christmas Prince" chaque jour depuis 18 jours: Qui est-ce qui vous a fait du mal?"

Contrairement à l'histoire du fan de "The Office", ce tweet n'a pas fait l'unanimité et certains l'ont rapidement fait savoir sur les réseaux sociaux:

Why are you calling people out like that Netflix — Amanda Bell (@AmandaJuneBell) December 11, 2017

"Pourquoi vous interpellez les gens de cette manière Netflix?"

I just want to make sure you're okay — Netflix US (@netflix) December 11, 2017

"Je veux juste m'assurer que tout va bien"

You're not my mom — Amanda Bell (@AmandaJuneBell) December 11, 2017

"Vous n'êtes pas ma mère"

Ok sweetie — Netflix US (@netflix) December 11, 2017

"Ok ma chérie"

Not funny, not charming, not clever. Whoever you are - writing for @netflix - you’re about to lose your job. — Lean.Legal (@Johnson_DavidW) December 11, 2017

"Pas drôle, pas charmant, pas élégant. Qui que vous soyez -vous qui écrivez pour Netflix- vous êtes sur le point de perdre votre job."

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.