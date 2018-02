Quand Nas Daily partage son amour de la cuisine marocaine

VIDÉO - On ne présente plus Nas Daily et ses vidéos de 1 minute qui donnent envie de parcourir le monde. Le jeune podcasteur, qui rassemble plus de 4,6 millions de fans sur sa page Facebook, a décidé de poser ses valises au Maroc, est littéralement tombé sous le charme de la cuisine marocaine et partage ses découvertes dans une vidéo qui donne l'eau à la bouche!

S'il précise que partager une vidéo gastronomique ne fait pas partie de ses habitudes, le podcasteur palestinien d'Israël qui prône le vivre ensemble et la paix, a choisi de mettre en lumière la richesse de la cuisine traditionnelle marocaine, qu'il qualifie d'"expérience royale". Habitué a réaliser de courtes vidéos, traitant avec légèreté et finesse de sujets liés à la société, la culture, ou encore les monuments historiques des lieux qu'il visite, le globe trotteur à choisi cette fois de faire découvrir les saveurs du royaume dans une vidéo publiée il y a quelques heures et qui rassemble déjà plus de 260.000 vues. Simple, colorée et savoureuse, la nourriture au Maroc prend une autre dimension, selon Nas.

Deuxième voyage en moins d'un an

Nas, Nuseir Yassin de son vrai nom, était tombé sous le charme du pays l'an passé, au mois d'avril. "Ce qui m'a le plus plu au Maroc, c'est que c'est un pays très religieux mais aussi très ouvert. Je reviendrai sûrement avec ma petite amie", déclarait-il alors au HuffPost Maroc. Et c'est désormais chose faite. Pour ce nouveau voyage au Maroc, la jeune star des réseaux sociaux accompagné cette fois-ci de sa petite amie Alyne Tamir, mais aussi de 5 jeunes vidéastes internationaux sélectionnés parmi 2.000 candidats.

Interrogée par le HuffPost Maroc, Alyne Tamir, la petit amie de Nas Daily qui le suit désormais dans ses aventures, explique qu'ils ont décidé de venir au Maroc parce qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de s'y rendre, et que ses grands-parents sont nés et ont grandi au Maroc avant de s'installer en Israël. "J'ai toujours eu envie d'y aller. J'ai entendu dire que c'est magnifique, notamment l'architecture marocaine", nous confiait-elle la veille de son arrivée.

Techniquement, je ne suis que 33% nord-africaine, mais aujourd'hui? Je me sens à 100% 🇲🇦

Dans une autre vidéo récemment partagée, Nuseir Yassin alias Nas, raconte que le Maroc est le seul endroit au monde où il se sent à l'aise avec son prénom. Si partout ailleurs, son prénom est écorché, incompris ou fait l'objet d'interrogations, grâce à Moussa Ibn Noussair, personnage historique connu des Marocains, le jeune vidéaste de 26 ans a été agréablement surpris de voir des avenues, des lieux portant son nom. Et c'est aussi au Maroc qu'il a rencontré pour la première fois de sa vie son homonyme:

Nas est au Maroc depuis le 10 février. Après avoir visité Casablanca et Fès, la bande espère se rendre à Rabat et près de Gibraltar. Et comme son crédo est "That's one minute, see you tomorrow! ("ça fait une minute, à demain!"), on ne doute pas qu'il s'apprête à partager de nouvelles vidéos virales de son séjour dans le royaume.