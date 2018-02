L'Edito de MSR, votre article mode hebdomadaire: Valentine's Day

Tic tac, tic tac, ce rythme obsédant d'un rdv annuel qui finalement tient toute sa place ! Aucune inquiétude : sa montre est connectée, son calendrier synchronisé, quelques posts, « like » et commentaires stratégiquement distillés, le compte à rebours a commencé. Qu'il ou qu'elle soit « online » ou « offline », le 14 Février est tout proche et tout va bien se passer ! Couple d'un instant, amoureux d'un perfect match ou de toute une vie, MSR, Monshowroom vous accompagne dans votre journée la plus dévouée !

24H en signal

Le décompte a commencé. L'horloge tendre et amoureuse est en alerte. Il faut préparer le terrain, transformer le moindre geste en détail câlin, la date ultime est proche, rien n'est à laisser au hasard. La Saint-Valentin, une histoire, des projets à deux. Se conditionner dès le matin avec ce mug en porcelaine lettre « A » de chez Design letters , très délicatement troquer le réveil pour ce sablier Minat de chez A la Collection, le parcours est tout tracé, il ne manque plus que le 14 Février!

Jour J

L'alarme est mise, le Réveil Hexagon béton rose de chez Present Time tient sa plus grande responsabilité. Ne pas louper ce « rendez vous » amoureux. La pression est à son comble, il est temps de se jeter à l'eau. La flamme est écrite et déclarée, ce Carnet A5 imprimé - Wear Lemonade X Monoprix est ouvert en première page, annonciateur d'une journée tendre et affectueuse. Le mot est doux et la traduction est toute trouvée avec ce Jonc double rang plaqué or Vivons chaque instant comme une fête de chez Nouvel Amour. Les balises et autres signaux amoureux ont fonctionné, l'heure est à la délectation.

Amour durable

Le développement durable, les enjeux climatiques, autant de sujets qui demandent des efforts, de la considération et beaucoup d'attention ! La plupart du temps, nous attendons l'occasion pour célébrer, déclarer sa flamme, alors qu'au fil de ces nombreux gestes du quotidien se profile l'amour durable. 14 février : Inspiration nature. Jardinière d'intérieure rose de chez Ferm Living, la maison s'oxygène, la fleur s'impose à nous. C'est dans cet univers teinté de fraîcheur, comme cette housse de coussin en lin imprimé fleuri rose de chez Linge Particulier, que le ton de la journée est donné. Comme piqûre de rappel d'une journée de dévotion à l'autre, ce trio de cactus de chez Akagreen jouera tout son rôle !

