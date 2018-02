4 bonnes raisons d'avoir un journal intime quand on est jeune

Young woman writing on diary while chilling at the park. | LeoPatrizi via Getty Images

Le journal intime est notre meilleur ami, notre confident et en d'autres termes, notre petit jardin secret, dont nous sommes les seul(e)s à avoir les clés. On a souvent tendance à l'associer à un souvenir lointain de notre enfance, jusqu'à en oublier tous les bienfaits qu'il peut nous procurer... et ceci à tout âge, mais surtout pendant notre adolescence où l'on passe par différentes émotions.

Alors, pourquoi ne pas renouer avec ce meilleur ami, et cette habitude d'écrire pour nous sentir mieux?



On vous livre 3 bonnes raisons évidentes pour vous encourager à vous réconcilier avec l'habitude d'écrire, et d'entretenir un journal intime:

1. Avoir un journal intime permet de faire le point, et se voir évoluer: Le journal est comme une sorte "d'archive" de notre vie. Ceci est une belle façon de faire le point, de se situer, de se comprendre, et surtout de prendre conscience de son évolution.

2. Avoir un journal permet d'être mieux avec soi-même: C'est un outil pour dire tout haut ce que l'on pense tout bas, de se confier, et de dire et d'évacuer tout ce qu'on a sur le cœur. Ainsi, ceci est automatiquement suivi par un bien-être, et une meilleure qualité de vie.

3. Avoir un journal permet de dire ce qu'on pense sans risque d'être jugé: Le journal est votre meilleur ami qui sera toujours là pour vous, et qui ne vous jugera jamais. Mieux encore, vous pouvez tout lui dire, comme vous le voulez, sans penser à comment formuler votre idée, ou aux règles de communication, qui sont primordiales lorsqu'on s'adresse à une personne.

4. Avoir un journal intime permet de garder des souvenirs: Mis à jour quotidiennement, le journal est un parfait outil pour se souvenir des belles choses, comme des mauvaises, se rappeler de comment on les a vécu, et notre ressenti... C'est l'occasion parfaite pour rigoler de nos aventures, se souvenir de nos meilleurs moments, et avoir des choses à raconter à nos enfants.

Ce n'est plus un secret; avoir un journal intime permet de se sentir mieux, et a plusieurs bienfaits sur nous. Maintenant, reste la question de l'entretien du journal. En effet, avoir un journal est une chose, trouver le temps nécessaire pour le mettre à jour en est une autre. Mais, parce que si on arrive à bien gérer son temps, on a toujours le temps; le journal sera une occasion pour vous d'apprendre à bien vous organiser, et à organiser votre temps... Et, voilà un autre bienfait et avantage du journal intime!

