Vous ne devinerez jamais le prix de ce gâteau en forme de mariée

ALIMENTATION - Vous n'en rêviez pas, cette pâtissière l'a quand même fait pour vous. À l'occasion du Salon du mariage de Dubaï, qui se tenait du 7 au 10 février, un gâteau d'une mariée grandeur nature, vendu pour la modique somme d'un million de dollars, a brillé de mille feux.

Ce gâteau, d'une hauteur de 1,80 mètres, est l'œuvre de la styliste britannique de 36 ans Debbie Wingham. Il a nécessité 1000 œufs et 20 kilos de chocolat. Cuite au four, cette mariée est entièrement comestible: sa robe est recouverte de 50 kilos de glaçage, sur lesquels ont été incrustées des petites perles alimentaires et près de 5000 fleurs cueillies à la main.

Pour mettre au point le tissu comestible, la jeune femme a utilisé du papier de riz. La coiffe de la mariée comporte, elle, cinq diamants blancs de trois carats, chacun d'une valeur estimée à environ 225.535 euros. Il a fallu dix jours à la jeune femme pour cuire et décorer le fameux gâteau. Ce dernier pèse plus de 100 kilos. Cinq personnes ont été réquisitionnées pour le porter.

Son auteure est connue pour ses pâtisseries hors de prix. Debbie Wingham détient le record du gâteau le plus cher du monde. En septembre 2015, elle avait conçu une création pâtissière vendue à 75 millions de dollars. D'autres créations, avant celles de la styliste, avaient aussi retenu l'attention: un pudding à 34.000 dollars et un cupcake pour 900 dollars.

En parallèle de la pâtisserie, la jeune femme officie également dans la mode. Au mois d'octobre 2017, une paire de chaussures recouverte de diamants élaborée par ses soins avait été vendue pour 15 millions de dollars. C'est le modèle le plus cher au monde.

Elle compte parmi ses clients des personnalités célèbres comme Katy Perry, Justin Bieber et Drake. Debbie Wingham a notamment travaillé pour certaines émissions télévisées au Royaume-Uni, telles que "X-Factor" et "Downtown Abbey".