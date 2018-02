Quand la cuisine tunisienne s'invite chez les Américains grâce à ce chef tunisien

Soupe à la daurade, viande d'agneau grillée, briks à l'oeuf et au thon, tajine aux épinards et ricotta, gâteau à l'orange agrémenté d'eau de géranium, voilà quelques mets tunisiens qui ont garni le menu concocté par le chef tunisien Sami Fgaier pour le grand plaisir de ses clients américains.

Natif de Kerkennah, Sami Fgaier est installé à Madison dans l'État du Wisconsin aux États-Unis. Il a fait des études en commerce et en sciences informatiques à l'Université de "Lakeland-Madison Center" en 2000. Passionné par la cuisine depuis son plus jeune âge, Sami a consacré sa vie professionnelle à ses premiers amours, avec pour vocation la cuisine française et plus généralement méditerranéenne.

Et il excelle en la matière en remportant à trois reprise le prix "Best of Madison" du meilleur restaurateur en cuisine française et la médaille d'Or du meilleur apéritif lors de la compétition Circus of Chefs en 2012. Il était chef du restaurant français "Le Chardonnay" et superviseur du restaurant du l'Hôtel Hilton au Wisconsin avant de fonder sa maison de traiteur "Le Personal chef".

Parlant plusieurs langues, le Chef tunisien brasse large en travaillant dans de nombreux pays comme Prague, Paris, Tunis, Toronto l'Île d'Ibiza, et pour leur compte de richissimes clients.

