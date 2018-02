Classement des meilleures applications en Algérie: Djezzy devance Facebook, Snapchat et Instagram

L’application Djezzy Internet a été téléchargée plus d’un million de fois et décroche la première place dans le palmarès du classement des meilleures applications en Algerie devançant Facebook, Snapchat et Instagram annonce l'opérateur dans un communiqué ce mardi 13 février.

En plus d’être la plus téléchargée en Algérie, l’application bénéficie d’une des meilleures notes, au même niveau que WhatsApp, Facebook et autres géants de l’internet.

Lors de la conférence de presse organisée le 6 février dernier au Centre International des Conférences, Matthieu Galvani, Directeur général de Djezzy a présenté les nouvelles offres du modem Djezzy et démontré, à nouveau, la simplicité de l’application Djezzy à laquelle le modem ainsi que toutes les offres donnent accès.

Djezzy Internet, c’est simple et rapide ! En quelques clics, le client peut choisir l’offre internet qui lui convient et se connecter avec ses proches et amis partout et tout le temps. Elle permet également aux clients d’avoir un suivi de leurs crédits ainsi que des forfaits disponibles en temps réel.

